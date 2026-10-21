Машкиот оргазам не е толку едноставен како што се мисли

Ејакулацијата и оргазмот не се сосема исто, а интензитетот на задоволството е под влијание на многу повеќе од само сексуална возбуда – од мозокот и нервниот систем до стрес, хормони и емоции.

Машкиот оргазам често се смета за едноставен крај на сексуалниот однос, но зад неколку секунди интензивно чувство стои многу сложен процес. Вклучува мозок, нервен систем, мускули и хормонски реакции, додека телото поминува низ низа промени. Сексуалната возбуда постепено се зголемува, а потоа се јавува оргазам, кој е придружен со карактеристични ритмички контракции на мускулите на карличното дно.

Една од најчестите заблуди е дека оргазмот и ејакулацијата се сосема исто. Иако најчесто се случуваат речиси истовремено, физиолошки тие не се идентични процеси. Ејакулацијата е исфрлање на семена течност, додека оргазмот е субјективно чувство на сексуален климакс. Поради ова, можно е овие два процеса да не се совпаѓаат совршено, а одредени медицински состојби и лекови можат дополнително да влијаат на нив.

Мозокот има многу поголема улога отколку што изгледа на прв поглед. Сексуалната возбуда не е само реакција на телото на физички стимул – вниманието, емоциите, очекувањата и психолошката состојба се исто така важни. Стресот, вознемиреноста, заморот или грижата можат да го променат сексуалниот одговор, дури и кога нема физички здравствен проблем. Затоа, сексуалната реакција не може да се гледа одделно од остатокот од личноста.

Постои и познатата рефракторна фаза, т.е. периодот по оргазмот во кој мажот обично не може веднаш повторно да го доживее истото ниво на сексуална возбуда. Нејзиното времетраење не е исто за сите мажи – за некои може да биде многу кратко, додека за други трае многу подолго. Може да биде под влијание на возраста, индивидуалните карактеристики, здравствената состојба и многу други фактори, па затоа не постои универзално нормално времетраење.

И можеби најважно: машкото сексуално искуство не може да се сведе на една физичка реакција.

Интензитетот на оргазмот, количината на ејакулација, времетраењето на сексуалниот однос или брзината со која се случува не се сигурни мерки за сексуално задоволство. Секој маж има различно тело и искуство, а сексуалноста се менува во текот на животот. Затоа разбирањето на сопственото тело, комуникацијата и отсуството на непотребен притисок се многу поважни од митовите за тоа како треба да изгледа „вистинскиот“ машки оргазам.

фото:Magnific