Славната актерка ја открила шокантната вистина за своето здравје: „Немам мултиплекс склероза, било грешка!“ (видео)

Познатата актерка Кристина Еплгејт приреди вистински шок во новата епизода од нејзиниот подкаст „MeSsy“. Таа откри дека всушност нема мултиплекс склероза, која ѝ беше дијагностицирана пред пет години.

Откако направи седуммесечна пауза од подкастирањето поради здравствени проблеми, Кристина Еплгејт низ солзи го откри откритието во епизода од два дела, повикувајќи се на новата технологија.

„Ова можеби звучи како одлична вест, но за мене значи дека сум повторно на почеток“, рече таа и нагласи: „Тешко е да се опише моментот кога мојот доктор влезе во собата и рече: „Честитки, немате МС.““

Актерката рече дека „воопшто не е среќна“ поради оваа вест.

„Не се случува да добиете погрешна дијагноза, а потоа одеднаш да се подобрите. Јас не сум подобра… Покрај тоа, во некои аспекти сум уште полоша. Се вратив на почетокот – сè уште не знам што всушност ми се случува“, рекла таа.

Холивудската ѕвезда објави во 2021 година дека ѝ е дијагностицирана мултиплекс склероза, а по снимањето на серијата „Dead to Me“ следната година, се повлече од светот на глумата. Оттогаш, таа стана силен застапник на луѓето кои страдаат од оваа болест, која предизвикува оштетување на централниот нервен систем, и го започна подкастот „MeSsy“ заедно со актерката Џејми-Лин Сиглер, за да го сподели своето искуство и да ја подигне свеста за болеста.

Иако открила дека е погрешно дијагностицирана, таа истакнува дека симптомите сè уште се присутни, а нејзината болест сега станала вистинска мистерија.

Таа додаде дека бројот на погрешни дијагнози кога станува збор за мултиплекс склероза е навистина голем.

-Сега е јасно дека станува збор за нешто сосема друго. Станува збор за нешто друго. Чудно е затоа што чувствувам дека ги разочарав сите (откако станав толку голем застапник на заедницата за мултиплекс склероза). Во шок сум, чудно чувство е, затоа што станав, како тебе, еден вид симбол на мултиплекс склероза. Имав причина. Имав причина зошто секој ден ми беше ужасен. А сега немам причина, што е многу вознемирувачко и навистина ме збунува, низ солзи говори Еплгејт.

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Еплгејт стана емотивна додека размислуваше за изминатите пет години и колку е збунета сега.

-Поминав низ тешка депресија поради тоа. Но, изгубив сè. Ја изгубив работата… Ми го запре животот. Сè уште морам да користам инвалидска количка кога одам на лекар. Не можам да одам од мојот автомобил до лекарската ординација. Сè уште сум во оваа ситуација. Ништо магично не се случи кога таа рече: „Немаш мултиплекс склероза“. Ништо магично, заклучи таа.

Мултиплекс склерозата (МС) е хронична, автоимуна и невродегенеративна болест на централниот нервен систем, односно мозокот и ‘рбетниот мозок, како резултат на која имунолошкиот систем погрешно го напаѓа миелинот, заштитната обвивка на нервните влакна.

Најчестите симптоми се: слабост и трнење во рацете или нозете, проблеми со видот (заматен или двоен вид, губење на острината), губење на рамнотежа и вртоглавица, хроничен замор и исцрпеност, како и мускулни спазми.

Точната причина за болеста не е целосно позната, но се смета дека е комбинација од генетска предиспозиција и надворешни фактори како што се инфекција со вирусот Епштајн-Бар или ниски нивоа на витамин Д.

фото:Instagram printscreen/christinaapplegate