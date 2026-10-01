Дневен хороскоп: Четврток 01. Октомври 2026 година

ОВЕН

Денеска може да се соочите со некои тешкотии, главно влијаејќи на семејните односи и вашиот емотивен свет. Многу е веројатно дека ќе се појават драми кај вас или кај член на семејството – особено доколку во вашето семејство е вообичаено да се кријат проблемите, само за сè да изгледа совршено.

БИК

Веројатно денеска ќе ви биде потребна емоционална поддршка – ќе биде добро да поминувате повеќе време дома или да комуницирате со луѓе кои ве разбираат. Не обидувајте се да најдете објаснување за постапките на другите луѓе – работите веројатно не се онакви какви што изгледаат.

БЛИЗНАЦИ

Денеска може да слушнете позитивни вести поврзани со вашите финансии. Денот е погоден за инвестирање пари во нешто вредно: во образование и усовршување, во активност што планирате да ја развиете на долг рок.

РАК

Денеска бидете искрени со себе – правете го она што не ви се сака во други времиња. Сепак, некои од вас може да западнат во депресивни мисли. Бидете повнимателни што зборувате и што правите, бидејќи постои ризик од нешто мало да направите драма.

ЛАВ

Денеска фокусирајте се на вашите внатрешни доживувања и не се форсирајте да правите ништо само за сè околу вас да продолжи како и обично. На работа и дома, подобро би било да правите само она што е итно – заборавете на вашите големи амбиции и не се принудувајте.

ДЕВИЦА

Денеска постои голема веројатност дека однесувањето на блиска личност ќе ве огорчи или едноставно ќе наидете на особини кај него што не ги одобрувате. Вие самите ќе бидете дистанцирани, дури и ладни, што е малку веројатно дека ќе придонесе за постигнување блискост. Сепак, не се обвинувајте себеси за тоа – едноставно периодот е таков.

ВАГА

Денеска не е добар ден за состаноци и важни разговори, бидејќи луѓето ќе бидат поемотивни и нема да размислуваат рационално. Одложете ги важните работи за утре и искористете го денот за активности во кои не зависите од другите – хоби, спорт или самостојна работа.

ШКОРПИЈА

Денешниот е добар ден да обрнете внимание на вашите здравствени проблеми кои имаат емоционални корени. За да си помогнете во закрепнувањето, треба да се предадете на вашите чувства и да не поставувате непотребни бариери пред себе. Вашиот внатрешен свет ќе има приоритет пред вашата активност и комуникација денеска.

СТРЕЛЕЦ

Денеска ќе си заштедите некои проблеми доколку ја контролирате вашата упорна природа и дозволите настаните да се одвиваат сами од себе. Нешто навидум безначајно може да предизвика силни емоции. Ќе почувствувате желба да им помогнете на другите.

ЈАРЕЦ

Денеска ќе реагирате поостро на она што другите го прават или го кажуваат, и не е изненадувачки што можеби чувствувате дека некој е против вас и сака да ве саботира. Не трошете драгоцена енергија обидувајќи се да влијаете на друга личност – концентрирајте се на себе и на она што зависи од вас.

ВОДОЛИЈА

Денеска не ги задржувајте емоциите само за да изгледате весело или за да му покажете на светот дека сè е во ред – препуштете се на вашите чувства, предајте им се: тие постепено ќе се смират. На овој начин, постои можност не само да се ослободите од емоционалните токсини, туку и да влијаете на болестите што се појавиле од психолошки причини.

РИБИ

Денеска постои можност да се отворат стари рани во вашата врска со некого и да се чувствувате повредени, искористени или злоупотребени. Секако, овие чувства се ваши и никој не може да ве суди за нив, но доколку дозволите старите приказни да ги одредуваат вашите постапки сега, веројатно ќе направите грешки.

фото:Freepik

извор:нетпрес