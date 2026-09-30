Конечно се дозна вистината: Драгана Катиќ откри зошто Сања Кужет даде отказ

Водителката Драгана Катиќ неодамна присуствуваше на еден настан во главниот Белград, а по тој повод зборуваше и за актуелните случувања на јавната сцена.

Пред собраните медиуми призна дека оваа вечер долго ја очекувала, бидејќи не била во Белград кога се одржал првиот концерт.

За време на разговорот се допре и до заминувањето на нејзината колешка Сања Кужет од натпреварувањето „Ѕвездите на Гранд“, како и за нивниот приватен однос по таа одлука.

Таа истакна дека Сања не ја прекинала соработката, туку дека донела одлука во согласност со своите планови, и дека верува во нејзиниот понатамошен успех.

– Сања не ја прекина соработката. Има некои свои планови и нека ви го претстави таа тоа на најдобар можен начин. Соработката со неа е одлична, се слушаме приватно. Донесе добра одлука и сигурна сум дека во сè што е ново ќе биде успешна како и досега – порача Драгана на крајот од разговорот.

фото: Instagram printscreen/dragana_katic/sanja_kuzet