Фустанче кое повеќе открива отколку што покрива: Пејачката привлече внимание со провокативната комбинација

Пејачката Душица Грабовиќ го привлече вниманието на јавноста откако објави фотографија во провокативна комбинација што открива речиси секој дел од нејзиното тело.

Душица е позната по тоа што, покрај пејачката кариера, има и дополнителен ангажман. Атрактивната пејачка пред извесно време се приклучи на платформата „OnlyFans“, каде што сега редовно објавува интригантни и секси фотографии.

За да го промовира тоа, таа често ја провоцира фантазијата на своите следбеници на Инстаграм, објавувајќи само мал дел од содржината што ја споделува на оваа послободна платформа.

Овојпат, Душица носеше фустанче составено од црни ленти, кое повеќе откриваше отколку што покриваше. Тоа совршено ги истакнуваше нејзиното деколте и облини.

Имаше заводлив израз, со намера да ги привлече мажите што ќе ја видат фотографијата.

Оваа страсна бринета сега има 46 години, но сепак ги мами погледите.

Foto: printscreen/instagram/dusicagrabovic