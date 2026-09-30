Старлетата и пејачка Атина Ферари направи вистински спектакл: Снимките од нејзините настапи масовно се шират на социјалните мрежи (видео)

Шабачкиот панаѓур и оваа година привлече посетители, кои дошле поради забавата, храната, пијалаците, но и настапите на бројни пејачи.

Главна атракција беше Атина Ферари, која со денови настапува пред полни шатори, а снимките од нејзините настапи привлекоа големо внимание на социјалните мрежи.

Атина на својот профил на Инстаграм сподели снимка од еден од настапите, на која танцува и ја забавува публиката.

Главна атракција дефинитивно беше Атина Ферари, која со денови пееше пред преполни шатори, видеата од нејзините настапи неуморно се споделуваат на социјалните мрежи. Таа дури сподели и снимка на својот профил на Инстаграм на која се гледа провокативен танц и кадар одблизу на нејзиниот задник – снимка што ги остави без зборови и публиката во живо и корисниците на социјалните мрежи.

Облечена во црн фустан и мрежести чорапи, пејачката со својот сценски настап ја разигра атмосферата во целиот шатор.