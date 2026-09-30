Слоба Радановиќ бил заразен со шуга: „ не смеев да се капам седум дена“

Пејачот Слоба Радановиќ првпат јавно проговори за непријатното искуство од младоста и голготата низ која поминал кога се заразил со шуга.

Слоба Радановиќ и неговата сопруга Јелена Радановиќ во емисијата „Амиџи шоу“ одговараа на прашања во рамки на една игра, а едно од прашањата било колку најмногу време поминало без да се капат.

Пејачот тогаш ги изненадил присутните и открил детали за заразата што ја добил на базен, во периодот кога имал 16 или 17 години.

Слоба Радановиќ детално опишал како изгледал процесот на лекување и со какви ограничувања се соочил во текот на седумдневната борба со оваа болест.

„Не знам колку години имав, можеби 16 или 17, и добив шуга на базен. Кога ќе добиеш шуга, се мачкаш со некаков сулфур, но мора цел да се намачкаш со сулфур и не смееш да се капеш, а целото семејство мора да се мачка. Мора седум дена да се мачкаш со сулфур и не смееш да се капеш. Јас тогаш морав да ги фрлам сите работи што ги имав“, раскажал пејачот во „Амиџи шоу“.

Инаку, Слоба Радановиќ и неговата сопруга Јелена Радановиќ пред камерите проговорија и за детали од нивниот приватен живот и открија дека имале мала расправија непосредно пред почетокот на снимањето.

Како што откри Јелена, до недоразбирањето дошло поради нејзиниот фустан.

„Жива вистина е дека се скаравме пред емисијата! Не му се допадна мојот фустан. Очекуваше фустанот да биде црн, се изненади кога излегов, а јас се разочарав“, рекла Јелена.

Слоба набрзо ја објасни својата страна и нагласил дека станувало збор само за недоразбирање.

„Мене ми е како шеќер. Мене и ова ми е топ, не се разочарав. Женскиот мозок размислува поинаку. Навистина изгледа прекрасно, не дека е моја…“, истакнал пејачот.

foto: printscreen/instagram/jeja.radanovic/slobaradanovic