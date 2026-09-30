Уште една македонска пејачка во бело со свршенички прстен на раката: И Мина Блажев кажа – „ДА“

Мина Блажев влегува во едно од највозбудливите и најубавите поглавја во својот живот. Македонската пејачка неодамна откри дека е свршена, а изминатиот викенд со најблиските ја прослави љубовта, со офицална веридбата и го потврди кажаното судбоносно „ДА“.
Веста дека се свршила, Мина ја сподели на 13 септември, кога за првпат го покажа и вереничкиот прстен, кој на нејзината рака очигледно осамнал на едно од летните патувања од другата страна на Јадранот, во Капри – Италија.
Иако пејачката својот приватен живот внимателно го чува подалеку од очите на јавноста и засега не открива кој е нејзиниот избраник. Но, со новите фотографии сепак реши да сподели дел од атмосферата од прославата на која за да ја збогати забавата, се фатила за микрофонот и самата.
А таму – вистинско внимание привлекле две работи: „ергелата убавици“ составена од нејзините блиски другарки и секако вереничкиот стајлинг на свршеницата – идна невеста.
За специјалната пригода Мина избрала кусо бело фустанче со монистра и длабоко деколте од едно познато модно ателје.
Белото, секако, одлично се вклопило во приказната, а краткиот крој, нежните детали и елегантната силуета ѝ дале посебен шарм на целата појава на згодната пејачка. Насмеана и расположена, Мина на фотографиите гордо го покажува и прстенот, па очигледно е дека славењето имало посебна причина.
Најдобар доказ расположението на другарките во моментот додека наздравуваат со чашите!
Веридбата е вообичаено само првата страница од свадбената приказна.
Сега останува најинтересниот дел – дали и кога Мина повторно ќе блесне во бело и каква венчаница ќе избере за големиот ден?
По ова издание, едно е сигурно – белото дефинитивно ѝ стои како создадено! Нека е со среќа!
Фото: Инстаграм/minablazev1