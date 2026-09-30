Капки за нос, антибиотици, па дури и лекови против болки: Кои лекови влијаат на срцето?

Многу луѓе земаат нестероидни антиинфламаторни лекови (НСАИЛ), прекумерно користат капки за нос или сами препишуваат антибиотици и средства за супресија на кашлица, несвесни дека сите овие лекови можат да го зголемат ризикот од аритмија, да предизвикаат проблеми со крвниот притисок и да ги ослабнат крвните садови.

Нестероидни антиинфламаторни лекови

НСАИЛ – како што се ибупрофен, диклофенак и напроксен – се меѓу најпопуларните лекови против болки и антиинфламаторни лекови. Сепак, нивната долготрајна употреба може да го зголеми ризикот од срцеви удари, мозочни удари и срцева слабост. Тие се особено опасни за пациенти кои веќе страдаат од кардиоваскуларни заболувања.

„НСАИЛ се најчесто користените антиинфламаторни и аналгетски лекови. Тие предизвикуваат висок крвен притисок, едем, а исто така го зголемуваат ризикот од крварење кај пациенти кои земаат антикоагуланси или антитромбоцитни агенси“.

Влијанието на НСАИЛ врз кардиоваскуларниот систем е поврзано со нивниот примарен механизам на дејство: тие го блокираат ензимот циклооксигеназа (COX), кој е вклучен во синтезата на простагландини. COX помага во регулирањето на васкуларниот тонус и функцијата на бубрезите. Кога НСАИЛ го блокираат COX-2, производството на овие супстанции се намалува. Ова може да доведе до вазоконстрикција и задржување на натриум и вода, што го зголемува волуменот на циркулирачката крв и го зголемува крвниот притисок. Понатаму, НСАИЛ можат да ги ослабнат ефектите на лековите за намалување на крвниот притисок.

Антидепресиви

И покрај нивната ефикасност во борбата против депресијата, некои антидепресиви можат да имаат негативно влијание врз срцето. Поточно, тие можат да предизвикаат нарушувања на срцевиот ритам, како што е тахикардија. Ова го зголемува ризикот од аритмии опасни по живот, особено кај пациенти со претходно постоечки срцеви проблеми.

„Најопасниот несакан ефект на антидепресивите и антипсихотиците е продолжување на QT интервалот на ЕКГ (ова е временскиот интервал што го одразува целиот циклус на електрична активност на коморите на срцето: од почетокот на нивното возбудување (деполаризација) до крајот на закрепнувањето (реполаризација), што го зголемува ризикот од развој на аритмии кои се опасни по живот. Може да се забележат и тахикардија и зголемен крвен притисок“, забележа Јаровој.

Многу антидепресиви комуницираат со рецепторите и каналите во клетките на срцевиот мускул. На пример, некои трициклични антидепресиви (TCA, како што е амитриптилин) ги блокираат натриумовите канали. Ова го забавува спроведувањето на електричниот импулс, што се манифестира на ЕКГ како продолжување на QRS комплексот, а може да го продолжи и QT интервалот. Продолжувањето на QT интервалот е фактор на ризик за опасни вентрикуларни аритмии (на пример, torsades de pointes). Некои SSRI (селективни инхибитори на повторно преземање) серотонин), како што се циталопрам или флуоксетин, исто така можат да влијаат на калиумовите канали, што исто така може да доведе до продолжување на QT интервалот.

Лекови за слабеење

Самолекувањето со лекови за слабеење, исто така, претставува ризик за срцето.

Земањето „апчиња за слабеење“ без совет од лекар може да доведе до сериозни несакани ефекти што влијаат на кардиоваскуларниот, нервниот, дигестивниот и метаболичкиот систем. Опасноста е особено голема кога се користат силни лекови (агонисти на GLP1, стимуланси, диуретици, лаксативи и „согорувачи на масти“ што се наоѓаат на интернет), кои често се користат надвор од упатството и во неточни дози. Можни компликации вклучуваат аритмии, скокови на крвниот притисок, дехидрација, електролитен дисбаланс и многу други.

Постојат состојби во кои голем број лекови се контраиндицирани или бараат посебна претпазливост: бременост и лактација, тешки срцеви заболувања (неконтролирана хипертензија, тешка аритмија), тешки ментални нарушувања, активни заболувања на црниот дроб и панкреасот и некои ендокрини патологии.

Антибиотици

Некои антибиотици, особено макролиди (како што се азитромицин, кларитромицин) и флуорохинолони (левофлоксацин, моксифлоксацин), можат да ги блокираат калиумовите канали во клетките на срцевиот мускул. Ова го нарушува процесот на регенерација на срцевите клетки, што резултира со продолжен QT интервал на електрокардиограмот (ЕКГ), што го зголемува ризикот од развој на опасни нарушувања на ритамот.

Замислете: пациентот веќе има нарушување на ритамот и почнува да зема остатоци од азитромицин или кларитромицин. Некои антибиотици можат дополнително да влијаат на електричната функција на срцето. Особено е важно да се проверат нивните интеракции со други лекови и да не се препишуваат антибиотици сами.

Ризикот од срцеви проблеми се зголемува ако, додека зема антибиотик, лицето зема други лекови кои исто така можат да влијаат на срцевиот ритам (на пример, некои антиаритмици, антидепресиви). Во оваа ситуација, лековите можат да ги засилат ефектите едни на други.

Орални контрацептиви

Оралните контрацептиви ги користат милиони жени ширум светот за да спречат несакана бременост и да ги регулираат менструалните циклуси. Сепак, кардиолозите предупредуваат дека оралните контрацептиви можат да имаат сериозни кардиоваскуларни несакани ефекти.

Естрогенот и прогестинот содржани во лекот можат да го зголемат ризикот од згрутчување на крвта. Ова е особено опасно за жени над 35 години, пушачи, дебели или оние со други кардиоваскуларни фактори на ризик. Студиите покажуваат дека жените кои ги земаат овие лекови имаат поголем ризик од миокарден инфаркт и исхемичен мозочен удар отколку жените кои не користат хормонална контрацепција. Затоа, пред да се започне со орални контрацептиви, неопходен е темелен медицински преглед и консултација со гинеколог и кардиолог.

Капки за нос

Капките за нос можат да предизвикаат и кардиоваскуларни проблеми ако лицето продолжи да ги користи подолго од препорачаното.

„Овие лекови ги стеснуваат крвните садови во носната слузница, што го намалува отокот и го обновува назалното дишење. Сепак, со продолжена употреба, природната регулација на васкуларниот тонус е нарушена. Откако лекот ќе помине, крвните садови повторно се шират, слузницата отекува, а носот станува уште позатнат. Човек се чувствува како да не може да дише без капките. Друга важна поента: вазоконстрикторите не дејствуваат само локално. Некои од лековите можат да се апсорбираат во системскиот крвоток и да влијаат на крвните садови низ целото тело. Затоа, некои луѓе може да доживеат зголемен крвен притисок, зголемен срцев ритам, главоболки или анксиозност.

Лицата со хипертензија и други кардиоваскуларни заболувања треба да бидат особено внимателни.

Ова не е мит, но исто така не значи дека една доза нужно ќе го покачи крвниот притисок кај сите. Ризикот зависи од специфичниот лек, дозата, времетраењето на употребата и индивидуалните карактеристики. Дури и ако некое лице користи деконгестантни капки со месеци или години, тоа не значи дека е осудено на нив засекогаш. Во повеќето случаи, проблемот е решлив: треба да го прекинете маѓепсаниот круг, а истовремено да ја третирате основната причина за назалната конгестија.

Назалните деконгестантни капки или спрејови се симпатомиметици, што значи дека ги стимулираат алфа-адренергичните рецептори, кои исто така се наоѓаат во миокардот. Дури и локалните симпатомиметици можат да предизвикаат тахикардија и зголемен крвен притисок.

Алтернативи за пациенти со кардиоваскуларни заболувања и едноставно за оние кои се претпазливи вклучуваат спрејови и плакнења со физиолошки раствор, навлажнување на воздухот, инхалации со топла пареа, позициона дренажа (спиење со крената глава) и, за алергиски ринитис, интраназални стероиди и антихистаминици. Тие дејствуваат побавно, но се побезбедни за срцето и се погодни за подолготрајна употреба. Во секој случај, разумно е да се користат деконгестантни капки како брзо решение во тек на 3-5 дена, а ако конгестијата продолжи, побарајте и третирајте ја основната причина, а не само симптомот, забележуваат лекарите.

Лекови за кашлица и настинка без рецепт

Многу добро познати лекови за настинка и кашлица вклучуваат псевдоефедрин, вазоконстриктор кој може да го зголеми крвниот притисок и срцевиот ритам. Иако ова можеби не претставува ризик за луѓето со здраво срце, дури и краткотрајната употреба на псевдоефедрин може да биде ризична за оние со хипертензија, коронарна артериска болест или аритмија.

Псевдоефедринот или фенилефринот често се наоѓаат во лековите за настинка и кашлица. Овие ги стеснуваат крвните садови за да го намалат отокот, но исто така можат да доведат до висок крвен притисок и зголемен срцев ритам. Понатаму, тие содржат НСАИЛ: многу лекови за настинка содржат ибупрофен, парацетамол и други, што може да предизвика дополнителен товар на срцето.

Главната опасност од ваквите лекови е токму тоа што содржат повеќе активни состојки. Како што објасни докторот, проблемот не е само во секоја поединечна состојка, туку и во тоа што тие можат да ги подобрат или модифицираат ефектите една на друга. И ако некое лице зема други лекови (на пример, антидепресиви, некои антихипертензиви), ризикот од несакани интеракции се зголемува.

За некој со здрав кардиоваскуларен систем, ефектот може да биде мал, но ако имате хипертензија, коронарна артериска болест или аритмија, дури и краткотрајната употреба може да ја влоши вашата состојба.

Диуретици

Диуретиците кои се користат за отстранување на вишокот течности и намалување на оптоварувањето на срцето, можат да го нарушат електролитниот баланс на телото. Ова може да има сериозни последици за срцето.

„Диуретиците се лекови кои често се користат, особено кај срцеви пациенти. Сепак, понекогаш луѓето ги користат за слабеење. Неконтролираната употреба на вакви лекови доведува до дисбаланс на течности и електролити и хипокалемија (ниски нивоа на калиум во крвта), што може да доведе до сериозни нарушувања на срцевиот ритам“, забележа Јаровој.

Калиумот игра клучна улога во срцевата функција, а неговиот недостаток може да доведе до нарушувања на срцевиот ритам како што се вентрикуларна екстрасистола и атријална фибрилација. Затоа, пациентите кои земаат диуретици бараат редовно следење на електролитите во крвта (особено калиум и магнезиум) и ЕКГ. Доколку се откријат абнормалности, може да биде потребно прилагодување на дозата на диуретик, дополнување на калиум и магнезиум, па дури и промена на терапијата.

Обично, пациентите земаат Фуросемид за да изгубат неколку килограми пред патување. Заедно со губењето на течности, тие можат да изгубат калиум, што е важно за нормален срцев ритам. Други диуретици, како што е Спиронолактонот, можат, напротив, да ги зголемат нивоата на калиум. Овие лекови не треба да се препишуваат самостојно; лекар можеби ќе треба да ги следи нивоата на калиум и функцијата на бубрезите.

Додатоци во исхраната

Додатоци во исхраната се една од најпотценетите групи лекови што можат да му наштетат на срцето, иако не се сметаат за лекови. Спортските додатоци, производите за слабеење и додатоците на омега-3 се исто така опасни.

Лицето зема додаток „енергија“ пред теретана и се жали на срцеви палпитации. Ваквите додатоци може да содржат стимуланси, а билни состојки можат да реагираат со лекови. Друг пример: полинезаситените масни киселини на омега-3, кои го намалуваат згрутчувањето на крвта, треба да се земат предвид кога се комбинираат со антикоагуланси или антитромбоцитни агенси. „Омега-3, особено во високи дози, може да ги засили (дополни) нивните ефекти и да го зголеми ризикот од крварење.

Покрај лековите наведени погоре, хемотерапевтските лекови, антипсихотиците, анаболните стероиди и некои антиаритмици исто така можат да претставуваат ризик за срцето.

Најчестите срцеви ризици се поврзани со долготрајната употреба на НСАИЛ. Тие можат да го зголемат крвниот притисок, да предизвикаат задржување на течности и да го зголемат ризикот од крварење. Некои антидепресиви и антипсихотици можат да предизвикаат нарушувања на срцевиот ритам. Вазоконстрикторните компоненти во лековите за настинка што се продаваат без рецепт понекогаш го зголемуваат крвниот притисок и предизвикуваат палпитации. Парадоксално, вазодилататорите исто така можат да предизвикаат тахикардија. Лековите против рак се посебна група: тие се кардиотоксични, па затоа е потребно внимателно следење на срцевата функција за време на третманот.

Сите специјалисти се согласуваат за едно: секој лек може да влијае на срцевата функција во поголем или помал степен, па за да се избегнат вакви проблеми, пациентите треба строго да ги следат препораките на својот лекар и да се консултираат со специјалист ако нивната состојба се влоши.

фото:Freepik