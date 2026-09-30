Зошто некои жени сакаат маж само кога ќе видат дека друга го посакува?

Тој ѝ изгледаше сосема обичен – сè додека не забележа како другите жени гледаат во него. Одеднаш, тој стана поинтересен, попривлечен и вреден за внимание – но што всушност се промени?

Понекогаш не се менува мажот, туку начинот на кој го доживуваме. Кога тој беше достапен и заинтересиран, можеби изгледаше сосема обично. Меѓутоа, штом жената ќе забележи дека други жени му посветуваат внимание, почнува да го гледа во ново светло. Работите што претходно не ги забележувала – начинот на кој зборува, неговата самодоверба, изгледот или однесувањето во друштво – добиваат ново значење. Неговата привлечност повеќе не е само нејзина лична проценка; се чини дека добива надворешна потврда.

Тука на сцена стапува еден интересен психолошки механизам: луѓето често ги користат реакциите на другите како показател за вредноста или привлечноста на некоја личност. Ако некој привлекува внимание, лесно е да се претпостави дека постои причина за тоа. Ова не значи дека жената свесно размислува: „Ако други жени го сакаат, тогаш и јас го сакам“. Многу почесто, промената се случува речиси незабележливо – таа одеднаш сфаќа дека тој поседува квалитети што претходно ги земала здраво за готово.

Уште еден фактор може да ја промени ситуацијата: недостапноста. Мажот кој некогаш бил очигледно заинтересиран, можеби повеќе не е толку достапен бидејќи некоја друга го привлекла неговото внимание. Токму тогаш може да се појави чувство дека нешто ни се лизга од раце. Она што некогаш изгледало сигурно, веќе не е така, што го поттикнува прашањето: „Чекај, зошто воопшто го одбив?“ Понекогаш желбата расте не затоа што се појавила нова емоција, туку затоа што исчезнало чувството дека имаме целосна контрола врз ситуацијата.

И конкуренцијата може да разбуди нешто што претходно било во мирување. Ако жената види дека некоја друга ги препознава квалитетите на мажот кој некогаш ѝ бил близок, може да почне да се сомнева во сопствената проценка – особено ако претходно сметала дека тој секогаш ќе биде тука. Сепак, токму тука мора да се направи разлика помеѓу вистинска привлечност и потреба за потврда. Да сакаш маж бидејќи навистина го посакуваш не е исто што и да сакаш да спречиш друга жена да го има.

Затоа, најинтересното прашање е всушност едноставно: дали тој ми се допаѓа, или ми пречи фактот што некоја друга го сака? Ако интересот исчезне штом ќе снема конкуренција, можно е во игра да е нешто друго освен привлечност – на пример, потреба за потврда, повреден его-сует, страв од загуба или возбудата од стремежот кон нешто што веќе не е лесно достапно. Но, ако интересот опстои и кога нема со кого да се натпреварувате, тогаш можеби вистинската приказна била тука цело време – едноставно останала незабележана сè додека некој друг не покажал колку всушност посакуван може да биде тој маж.

извор: popara.mk

фото:Freepik