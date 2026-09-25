Ова е идеална разлика во годините меѓи партнерите

Психотерапевтката Елоиз Скинер за „Мирор“ открива која е идеалната разлика во годините меѓу партнерите, што ги зголемува шансите романтичната врска да успее.

Често се вели дека возраста е само бројка, но повторно, одредена разлика во годините помеѓу партнерите може да донесе некои предизвици.

Освен можните коментари од околината и мислењето на семејството, партнерите од различни возрасти понекогаш се во сосема различни животни фази, што може да влијае на нивните приоритети, финансии, планирање на семејството и начини на поминување на слободното време.

Психотерапевтката Елоиз Скинер смета дека разликата до три години може да има одредени предности токму затоа што е поверојатно партнерите да се во слична животна фаза.

„Оваа разлика во годините веројатно ќе резултира со подолга врска“, изјави Скинер за „Метро“.

Според неа, партнерите со помала разлика во годините почесто можат да имаат слични очекувања и приоритети кога станува збор за трошење, штедење и инвестирање, но и за прашања поврзани со здравјето.

Кога партнерите се на слична возраст, тие имаат поголема веројатност да бидат поусогласени кога станува збор за физичките способности, заедничките активности, грижата за децата и долгорочните животни цели.

Сепак, Скинер предупредува дека кај паровите со поголема разлика во годините, одредени разлики може да станат поизразени во текот на тешките периоди од животот.

„Разликите во возраста можат да станат проблем ако резултираат со разлики во нивото на зрелост, животните искуства, вредностите, приоритетите и очекувањата“, објасни таа.

Меѓу поважните прашања што можат да дојдат до израз, таа ги споменува основањето семејство и можните разлики во ставовите за родителството.

Партнерите во различни фази од животот може да имаат различни желби кога станува збор за деца, кариери или како ги замислуваат следните неколку децении од животот.

Сепак, само разликата во возраста не одредува дали врската ќе функционира.

Компатибилноста, комуникацијата, споделените вредности и начинот на кој партнерите ги решаваат несогласувањата, исто така, играат важна улога.

Разликата од три години затоа не е магична формула за среќна врска, туку еден од факторите што може да им го олесни на некои парови усогласувањето на своите животни планови.

фото:Freepik

извор:точка.ком.мк