Минхенскиот аеродром го укина правилото за 100 мл – во рачниот багаж

Патниците повеќе не мора да ги вадат течностите ниту лаптопите од торбите.

Аеродромот во Минхен, втор по големина во Германија, од 18 септември го укина ограничувањето од 100 милилитри за течности во рачниот багаж на речиси сите безбедносни контроли. Патниците сега можат да носат пакувања до два литри и тоа повеќе од едно, а проѕирната кесичка од еден литар повеќе не е потребна.

Промената ја овозможија КТ-скенерите, кои создаваат тродимензионална слика на содржината на багажот и попрецизно ги анализираат течностите. На новата технологија се префрлени 44 контролни ленти, а Баварија во опремата вложила околу 45 милиони евра. Лаптопите и таблетите исто така остануваат во торбата.

Сепак, правилото не важи насекаде. Контролата за трансфер во сателитската зграда ќе биде преуредена дури до мај 2027 година, а на лентите без КТ-скенери и понатаму важи ограничувањето од 100 милилитри.

Инаку Минхен не е прв. Во Нирнберг ограничувањето беше укинато уште во мај, виенскиот аеродром ги применува новите правила од 3 јули, а лондонскиот „Хитроу“ од крајот на јануари на сите терминали. Во Франкфурт и Берлин сè уште зависи од тоа на која контролна лента ќе се најде патникот.

Ограничувањето од 100 милилитри важеше околу 20 години, а беше воведено по обидот за напад со течен експлозив во Велика Британија. На патниците им се советува пред патувањето да ги проверат правилата на секој аеродром од кој полетуваат, бидејќи при преседнување или при враќање може да важи старото ограничување.

извор:точка.ком.мк

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