Еден витамин е многу важен кога летото нè напушта

Со доаѓањето на постудените денови на телото му е потребна дополнителна поддршка, а фармацевтот Александра Димитријевиќ открива кои намирници и суплементи можат да помогнат во подготовката за есен и зима.

Во емисијата „150 минути“, Александра Димитријевиќ даде неколку клучни совети кои ќе ви помогнат да го зајакнете вашето тело во текот на есента и пред зимата:

„Сега се враќаме на варијантата зима-есен, кога треба да додадеме антиоксиданти, некои препарати базирани на пробиотици, имуноглукани, билни препарати, комбинации од витамини и минерали, особено оние минерални препарати кои можат да ни помогнат да го зајакнеме имунитетот.

Исто така, постојат многу билни препарати што можеме да ги користиме, но секако секогаш треба да имате предвид дека овие препарати прво мора да се комбинираат со вашата општа здравствена состојба, а потоа и со терапијата што ја користите, како и со психофизички предиспозиции што ги има секој од нас“, вели Александра Димитријевиќ.

„Витаминот Д е многу важен сега, кога сонцето полека нè напушта, сега мора малку да го зголемиме витаминот Д, но тоа е исто така индивидуално, не смееме сите да пиеме исти дози, мора да се консултираме со лекари и фармацевти што е најдобро за нас.“

фото:Freepik

извор:точка.ком.мк