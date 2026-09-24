Колку чекори дневно се навистина потребни?

Со години, правењето 10.000 чекори дневно се промовира како еден вид „магичен број“ за постигнување подобро здравје. Сепак, новите истражувања покажуваат дека не е важен само бројот на чекори, туку и темпото со кое одиме.

Студија спроведена од научници од Универзитетот Монаш и Универзитетот во Сиднеј, објавена во септември во списанието British Journal of Sports Medicine, покажа дека различни комбинации на бројот на чекори и интензитетот на одење може да се поврзат со помал ризик од предвремена смрт.

Научниците анализираа податоци за 64.743 лица на средна возраст од базата на податоци „UK Biobank“. Учесниците носеа уреди што го следеа нивното движење во текот на седум дена, а потоа беа следени во просек околу осум години.

Резултатите се особено интересни за луѓето кои не успеваат многу да пешачат во текот на денот.

Кај оние што прават помалку од 5.000 чекори дневно, темпото од околу 80 чекори во минута беше поврзано со приближно 28 проценти помал ризик од смрт во споредба со референтната група што се движеше со многу бавно темпо.

Најнизок ризик беше забележан кај луѓето што правеа меѓу 7.500 и 10.000 чекори дневно со темпо од приближно 100 чекори во минута.

Ова не значи дека е откриена нова „магична формула“. Станува збор за опсервациска студија која покажува поврзаност, но не докажува дека одреден број чекори или темпо на одење директно доведуваат до подолг живот.

Сепак, пораката од новото истражување може да биде особено корисна за луѓето за кои целта од 10.000 чекори дневно е недостижна. Здравствените придобивки не започнуваат дури откако паметниот часовник ќе покаже петцифрен број. Дали тогаш навистина мора да направиме 10.000 чекори?

Интересно е тоа што целта од 10.000 чекори првично не се засновала на медицински истражувања. Нејзината популарност потекнува од маркетинг-кампања за еден јапонски педометар во 1960-тите години.

Подоцнежните истражувања покажаа дека здравствени придобивки постојат и пред да се достигне таа граница.

Обемен анализ спроведен од Универзитетот во Сиднеј во 2025 година покажа дека 7.000 чекори дневно се поврзани со приближно 47 отсто помал ризик од предвремена смрт во споредба со 2.000 чекори. Значајни придобивки беа забележани и кога луѓето го зголемувале бројот на чекори од околу 2.000 на меѓу 5.000 и 7.000.

Новите истражувања сега покажуваат дека и темпото може да биде важно.

Еден од авторите, Николас Комел, истакнува дека лицето што прави 4.000 чекори дневно, но дел од нив ги прави со поинтензивно темпо, сепак прави нешто корисно за своето здравје. Од друга страна, лицето што не може да оди брзо, сепак може да има корист од постепеното зголемување на вкупниот број чекори.

Побрзото одење не значи дека секој мора да го достигне истиот број чекори во минута. Дишењето може да послужи како едноставен показател: за време на брзо одење, дишењето треба да се забрза, но сепак треба да можете да водите разговор со кратки реченици.

Резултатите не треба да се толкуваат како да нема разлика дали правите 3.000 или 10.000 чекори. Доказите покажуваат дека зголемувањето на секојдневната физичка активност носи здравствени придобивки, особено за оние што водат многу неактивен начин на живот.

Пред сè, новата студија сугерира дека бројката прикажана на вашиот телефон или паметен часовник не е единствениот важен показател. Ако не можете да постигнете 10.000 чекори секој ден, зголемувањето на бројот на чекори со одржување малку поинтензивно темпо сепак може да биде исклучително корисно.

извор:попара.мк

фото:Freepik