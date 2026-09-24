Денес готвиме: Крем салата од цвекло и пилешко

Состојки:
1 цвекло со средна големина,
200 грама варено пилешко,
200 грама кисела павлака,
1 лажица мајонез,
2 млади кромидчиња
потпечени семки
Подготовка:
Сварете го цвеклото во малку посолена вода. Исцедете го од течноста и оставете го да се излади. Ситно исецкајте го цвеклото во садот од блендерот и изблендирајте. Исецкајте го ситно вареното пилешко месо и додадете го во цвеклото. Додадете кисела павлака, мајонез, сецканиот млад кромид, потпечените семки, сол и бибер. Измешајте сè заедно и ставете ја салатата во фрижидер 30 минути.
фото:Magnific