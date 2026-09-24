Едни велат дека е божица, други дека се уништила: Лицето на Адријана Лима го подели светот

Адријана Лима повторно стана тема во јавноста, но не поради нејзината заносна фигура и нереална убавина, туку поради лицето кое загрижи многумина.
Адријана Лима со гордост ја носи титулата една од најубавите жени во светот, но и манекенка со неверојатна убавина. Не е тајна дека омилениот ангел на Викторија, кој со години ги привлекува погледите на јавноста, особено за време на ревиите кога ги раширува крилјата и го покажува својот моќен чекор, повторно го привлече вниманието.
Сега таа се појави на еден настан во Мадрид и ги остави присутните без зборови.
Лима присуствуваше на Модната недела во Мадрид, а за таа пригода носеше едноставен црн фустан кој ја истакна нејзината витка фигура. Креацијата имаше отворен грб, но и црни ленти кои на целиот стајлинг му дадоа заводлив тон.
Сепак, акцентот беше на нејзиното лице, кое, судејќи според коментарите на Икс, предизвика поделени реакции во јавноста.
I’m sorry but Adriana Lima looks FAB!
The reference photo shows Adriana in 2023 to last night at Madrid Fashion Week. https://t.co/QLeitfW4ux
— The Cosmetic Lane (@TheCosmeticLane) September 22, 2026
Додека едни пишуваат дека изгледа нереално и дека сега е „поубава од кога било“, друга група критичари пишува дека е „непрепознатлива“ и дека „претерала со естетските зафати“.
„45-годишната Адријана Лима изгледа како да има 20 години“, „Конечно се врати. Изгледа како божица“, „Прекрасна е“, беа само дел од позитивните коментари.
Adriana Lima’nın bir yıl içindeki değişimi: https://t.co/5HeCczupKP
— Ne Oldu (@neoldu) September 20, 2026
Други, пак, напишаа:
„Нека напише што сè има направено“, „Исчезна старата Адријана, која е ова?“, гласеле дел од коментарите.
foto:Instagram printscreen/adrianalima