„Невозможните нешта“ тема на 14. издание на фестивалот „Џифони Македонија“

Под мотото „Невозможните нешта“, од денеска до 29 септември во Скопје ќе се одржи 14. издание на Младинскиот филмски фестивал „Џифони Македонија“, кое годинава ќе понуди повеќе од 80 филмови, осум работилници и учество на над 400 млади и гости од неколку европски земји.

Организаторите информираат дека фестивалската тема ги отвора прашањата за границите на возможното во светот на младите генерации, поттикнувајќи размислување за предизвиците, дилемите и промените со кои се соочуваат денешните тинејџери.

– „Невозможните нешта“ не бараат од младите да го надминат невозможното. Напротив, ги покануваат да го препознаат – да се соочат со она што не може да се контролира, реши или целосно разбере и токму во таа средба да пронајдат нов вид свесност – наведуваат во соопшението.

На годинашното издание се пријавени повеќе од 400 учесници, а се очекува и учество на околу 30 млади гости од Италија, Данска, Романија, Србија и Косово. Програмата опфаќа над 80 долгометражни и краткометражни филмови распределени во повеќе натпреварувачки категории, меѓу кои за најдобар долгометражен, краток, анимиран и ученички филм.

Натпреварувачката програма ќе биде отворена со македонскиот игран филм „Скејбордингот не е за девојчиња“ во режија на Дина Дума. Во програмата ќе бидат прикажани и најновите кратки филмови на македонските автори Крсте Господиновски, Ханис Багашов, Трифун Ситниковски, Оливера Каменаровска, Лора Милошевска, Кирил Цеков и Фросина Захда.

Од регионалната продукција ќе биде прикажан црногорскиот игран филм „Видра“ на режисерот Срџан Вулетиќ, како и хрватскиот филм „Вториот дневник на Паулина П.“ во режија на Невен Хитрец.

Фестивалот и годинава ќе овозможи директни средби меѓу младата публика и филмските автори, а досега се потврдени гостувања на четворица режисери на долгометражни филмови кои по проекциите ќе разговараат со учесниците.

Покрај филмската програма, предвидени се и осум работилници насочени кон креативно создавање, учење и соработка. Новитет е ЕКО ЛАБ работилницата преку која младите ќе рециклираат пластични шишиња и со помош на 3Д печатач ќе изработуваат нови предмети. И годинава во соработка со „Пакомак“ ќе се реализираат активности за селектирање и рециклирање отпад.ар/са/

Фото:Џифони

извор:МИА