На што треба да обрнете внимание ако сакате да му дадете втора шанса на вашиот партнер?

Романтичните врски бараат многу труд и ретко функционираат на ист начин доколку им се даде втора шанса.

Однесувањето на партнерот за време на раскинувањето јасно ќе ги открие неговите вистински чувства, па затоа е важно да се земе предвид целиот тој процес.

Ако мажот направил грешка и ја изгубил партнерката, треба да направи сè што е во негова моќ за да ја врати. Проблемот кај многу жени е што, штом почувствуваат и најмал знак на внимание, склони се да се откажат од целиот труд што го вложиле во сопственото закрепнување и личен развој.

Ако вашиот партнер во моментов не вложува сериозен напор за да ве врати, не треба ни да размислувате да му дадете втора шанса. Ако врската ви се распаднала бидејќи партнерот ве изневерил, предал или длабоко повредил, тоа не е нешто што треба едноставно да го занемарите, пишува „Your Tango“.

Најголемиот показател за здрава врска е мирот. Не станува збор само за тоа партнерот да задоволи некоја минлива потреба или емоција; станува збор за присуство на постојано, длабоко чувство на мир во самата врска.

Врската не треба да биде постојана битка во вашата глава, ниту пак треба да биде исполнета со немир или вознемиреност.

фото:Freepik

извор:popara.mk