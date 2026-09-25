Дневен хороскоп: Петок 25. Септември 2026 година

ОВЕН

Денеска обрнете внимание на вашите љубовни односи и не ги игнорирајте вашите чувства – ниту вашите, ниту оние на другата личност. Иако е можно разговорот меѓу вас да отвори стара рана, обидете се да избегнете обвинувања и прифатете дека секој има право да се чувствува на одреден начин.

БИК

Какви и да се грижите и стравовите што можеби ги имате денеска, обидете се да се соочите со нив и не дозволувајте да ве спречат да го правите она што ви го кажува вашиот внатрешен глас. Постои ризик некој да се обидува да ве манипулира и да ве натера да прифатите ситуација што не е поволна за вас – не дозволувајте им.

БЛИЗНАЦИ

Не ги игнорирајте барањата на материјалниот свет денеска, и доколку се појави некаков домашен или финансиски проблем што бара ваше внимание, не го игнорирајте со надеж дека ќе се среди само од себе. Комбинирајте ја вербата со трудот – ова е вашиот рецепт за успех денеска.

РАК

Денеска тешко е некој да ве оддалечи од целите што сте си ги поставиле – ќе се залагате за нив по секоја цена. Вашата упорност навистина ќе ви донесе успех, но доколку мора да соработувате со друга личност, подобро е да не претерувате – дајте им шанса да здивнат и да кажат што мислат.

ЛАВ

Денеска ќе се чувствувате како без разлика какви планови правите, минатото постојано ве стигнува. Ова е нормално – не се критикувајте себеси, но не обидувајте се ниту да се вратите назад, бидејќи нема да успеете. Денот ви дава шанса да погледнете на стар проблем од поинаков агол и да му пристапите неконвенционално.

ДЕВИЦА

Иако денеска се окарактеризира како тежок ден за вас, генерално денот ветува дека ќе биде доста пријатен и успешен за вас на професионален план. Доколку треба да решите финансиски проблеми, решете ги сега и не бегајте од проблемите – никој нема да ги реши наместо вас.

ВАГА

Денот ќе ви даде прекрасна можност да се покажете. Без разлика дали сакате да шармирате личност што ви се допаѓа или да блеснете со вашите вештини на работа, среќата е на ваша страна. Колку понеконвенционално пристапувате кон ситуацијата, толку подобро. Ќе бидете успешни во службените работи, бидејќи ќе можете да ја комбинирате креативноста со дисциплината.

ШКОРПИЈА

Денеска вашата типична упорност ќе биде многу вредна во вашата работа и благодарение на неа ќе завршите многу задачи. Сепак, во односите со колегите и подредените, тоа може да ви донесе проблеми. Ќе добиете повеќе доколку сте пофлексибилни и се потпирате на пријателски став.

СТРЕЛЕЦ

Денеска не плашете се да бидете поупорни во следењето на сопственото уверување или цел што досега не сте можеле да ја постигнете. Некои од вас можеби дури и повторно ќе започнат врска со некој со кого повеќе не се согласувате. Иако минатото можеби денеска влијае на вас, гледајте само напред.

ЈАРЕЦ

Денеска можете успешно да решите тешки финансиски прашања, така што резултатот ќе биде во ваша полза. Некои од вас неочекувано ќе добијат пари. Бидете внимателни кога комуницирате со блиски луѓе, особено со вашата сакана личност, бидејќи постои ризик да кажете работи за кои подоцна ќе се покаете. Ако сте лути, не започнувајте разговор.

ВОДОЛИЈА

Денеска можете да погледнете кон иднината и успешно да ги исцртате чекорите кон реализација на нова идеја. Доколку се појави некој од вашето минато, не се осврнувајте назад и не обидувајте се да поправите врска што веќе се распаднала. Сега е вашата шанса да го завршите она што е недовршено и да продолжите напред.

РИБИ

Денеска вашиот прагматизам и вниманието кон деталите ќе ви помогнат успешно да го решите секој работен или финансиски проблем што ќе ви се појави. Што се однесува до односите, вклучително и интимните, таму може да се појават тешкотии или стари проблеми. Сепак, сега ќе имате можност да ги видите во ново светло и соодветно да ја преиспитате ситуацијата.

извор:непрес

фото:Freepik