Денес готвиме: Рижото по тајната на искусните готвачи

Рижото е едно од оние јадења што на прв поглед изгледаат едноставно, но мала разлика во подготовката може целосно да го промени неговиот вкус и текстура.

Правилно подготвеното рижото треба да биде кремасто и сочно, а оризот треба да се свари така што ќе остане малку цврст во средината.

Искусните готвачи обрнуваат посебно внимание на последниот чекор, кога во рижото се додава путер. Оваа состојка не само што служи за збогатување на вкусот, туку помага и да се добие таа карактеристична свиленкаста и кремаста текстура што го прави доброто рижото толку привлечно.

Исто така е важно оризот да не се готви со прелевање на голема количина течност одеднаш. Супата се додава постепено, со повремено мешање, за да се ослободи скробот од оризот и природно да се згусне јадењето.

Основни информации

Кујна: Италијанска

Вид на јадење: главно јадење.

Време за подготовка: 10 минути.

Време за готвење: 25 минути.

Вкупно време: околу 35 минути.

Број на порции: 4.

Тешкотија на подготовка: средна.

Состојки

300 г ориз за рижото, по можност арборио;

1 мал кромид;

2 лажици маслиново масло;

100 мл суво бело вино;

околу 800 мл зеленчукова или пилешка супа;

50 г путер;

50–70 г рендан пармезан;

сол по вкус;

малку свежо мелен црн пипер;

свеж магдонос по желба.

Подготовка

Ситно исечкајте го кромидот, потоа ставете го во тенџере со маслиново масло и пржете го кратко на умерена температура. Кромидот треба да омекне и да стане стаклест, но не треба да потемни.

Додадете го оризот и мешајте неколку минути, така што зрната лесно ќе се запечат и ќе се обложат со маснотија. Овој чекор е важен бидејќи придонесува за карактеристичниот вкус на рижото и му помага на оризот да ја задржи правилната структура за време на готвењето.

Налејте го белото вино и продолжете да мешате додека алкохолот не испари. После тоа, постепено почнете да додавате топла супа. Налејте една лажица, промешајте и почекајте додека оризот не ја апсорбира течноста во најголем дел пред да ја додадете следната.

Продолжете го процесот околу 18 до 20 минути, мешајќи повремено. Оризот треба да биде зготвен, но сепак малку цврст во средината. Рижотото не треба да биде суво – треба да остане доволно кремасто и лесно да се шири на чинијата.

Кога оризот ќе биде готов, тргнете го тенџерето од шпоретот и додадете го путерот и ренданиот пармезан. Добро измешајте така што путерот и сирењето целосно ќе се соединат со оризот. Токму овој последен чекор му дава на рижотото дополнителна полност, сјај и карактеристична кремаста текстура.

На крај, пробајте и додадете сол и свежо мелен црн пипер доколку е потребно. Доколку сакате, наросете со свеж магдонос и послужете веднаш.

Совет: Рижото најдобро се сервира веднаш по подготовката. Додека стои, оризот продолжува да ја впива течноста и јадењето станува погусто, па затоа е идеално да заврши малку поретко отколку што би сакале на чинијата.

фото:Magnific

извор:точка.ком.мк