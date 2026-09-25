Само еден лик имал дозвола да ја види Доли Партон на смртна постела, а тогаш побарала само едно

Пејачката Доли Партон почина на 25 август на 81-годишна возраст по тајна борба со ракот. Пет дена пред нејзината смрт, таа беше хоспитализирана во Универзитетскиот медицински центар Вандербилт во Нешвил поради проблеми со бубрезите и автоимуни заболувања.

Три дена по нејзината смрт, таа беше погребана на приватна церемонија во Меморијалниот парк Вудлон во Нешвил, покрај нејзиниот сопруг, Карл Дин, кој почина во 2025 година.

Во изминатиот месец, се појавија детали за нејзината смрт и живот, а сега е откриено кој бил единствениот човек што можел да ја посети Доли Партон кога умирала. Тоа е нејзината шминкерка и стилистка за перики Шерил Ридл. Според порталот „TMZ“, последната желба на пејачката била никој да не ја види во таква состојба, бидејќи не сакала да биде запаметена по нејзините последни моменти.

Единствената друга личност што ја видела музичката ѕвезда кон крајот бил Брајан Сивер, нејзин братучед и неодамна отпуштен шеф на обезбедувањето, кој ја посетил еден ден пред нејзината смрт.

За време на таа посета, Доли Партон му ја доверила задачата да ја соопшти веста за нејзиното заминување. Сивер го напишала и снимила говорот во своето студио, а бил објавен на нејзините официјални профили на социјалните мрежи на денот кога починала.

Од друга страна, на браќата и сестрите на познатата пејачка наводно не им било дозволено да ја посетат на смртната постела.

фото:Instagram printscreen/dollyparton