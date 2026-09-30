Денес готвиме: Поховани пиперки полнети со сирење

Похoваните пиперки полнети со сирење се едноставно јадење кое можете да го јадете како прилог со месо, а може да биде и опција за ручек без други додатоци.

Едноставно се подготвуваат, а рецептот за оваа верзија го пронајдовме на Јутјуб каналот „Moja Kuhinjica“.

Потребни состојки:

• 6 до 7 печени црвени пиперки

• 250 гр. фета сирење

• 2 лажици павлака

• малку бибер и магдонос по желба

• околу 100 гр. брашно

• 2 јајца

• околу 100 гр. презла

• масло за пржење

Подготовка:

Пиперките измијте ги, па наредете ги во тава и печете ги додека не добијат црни дамки на 250 степени. Оставете ги да се изладат, па потоа исчистете ги од семките.

Во сад издробете го сирењето, измешајте го со павлаката и зачините. Наполнете ја секоја пиперка со подготвената смеса од сирење.

Во сад изматете ги јајцата. Во една чинија ставете брашно, а во друга презла. Секоја полнета пиперка извалкајте ја во брашното, потоа во јајцата, па во презлата.

Пржете ги во загреано масло додека не добијат убава златна боја од двете страни.

фото:Magnific