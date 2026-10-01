Изгледа неверојатно од секој агол: Водителката блесна во минијатурен фустан

Ана Радуловиќ со право важи за една од најатрактивните жени на јавната сцена.

Водителката сака да патува, а не ѝ се туѓи ниту ноќните излегувања. Ана неодамна објави неколку фотографии од еден ноќен клуб кои привлекоа големо внимание.

Овој пат, нејзината смела комбинација остави многумина без здив. Таа позираше во краток фустан што ги истакнуваше нејзините витки нозе, додека длабокото деколте остави многумина воодушевени.

Радуловиќ неодамна отворено призна во една телевизиска емисија дека на нејзиниот поранешен сопруг, Мирче Радуловиќ, не му се допаѓало што таа излегува, но и дека никогаш не ѝ забранувал да се дружи со пријателите.

„Искрено, не беше среќен поради тоа, но не ми забрануваше. Никој не може да ме спречи ако сакам нешто да направам, па така ни тој не можеше. Да се ​​противеше премногу силно, секако дека можеби ќе ги намалев излегувањата или тоа ќе влијаеше врз мене и ќе престанев. Не затоа што тој ми забранил, туку затоа што не би дозволила енергијата и атмосферата дома да станат катастрофални“, рече таа во емисијата „Деманти“ и продолжи:

Не му беше сеедно поради тоа, а можеби дури и се плашеше. Веројатно во тоа време излегував малку повеќе. Но сега, кога гледам наназад, потполно го разбирам. Тогаш имав цел и знаев дека немам лоши намери, па затоа целосно ја сфаќам неговата перспектива – исто како што ја разбирам и сопствената.