Денес готвиме: Домашен пинџур според стар рецепт: Се подготвува во рерна, а вкусот е чиста магија

Пинџур од зеленчук печен во рерна според старомоден рецепт е идеален намаз што ќе го разубави секој оброк во текот на зимата.

Оваа верзија се прави во рерна од печени месести пиперки, домати и модар патлиџан, со малку лук и масло. Зеленчукот прво се пече, потоа се меле и кратко се загрева со масло, а потоа се истура во загреани тегли додека е сè уште топол.

Ќе добиете миризлив и богат пинџур што можете да го послужите со леб, печено месо, сирење или како додаток на разни јадења.

Состојки:

1 кг црвени месести пиперки

5 – 6 домати

1 модар патлиџан

2 чешниња лук

сол по вкус

-масло по потреба

Подготовка:

Добро измијте ги пиперките, доматите и модриот патлиџан и исушете ги. Наредете ги на плех за печење во еден слој. Печете во претходно загреана рерна на околу 220 степени, додека зеленчукот не омекне, а пиперките и модриот патлиџан малку не изгорат. Времето на печење зависи од големината на зеленчукот.

Оставете го печениот зеленчук малку да се олади. Излупете ги пиперките и модриот патлиџан, а доколку е потребно отстранете ја кожата од доматите. Отстранете ги стеблата и семките од пиперките. Подготвениот зеленчук сомелете го во машина за месо или исечкајте го на мали парчиња. Не треба да го претворате во целосно мазно пире. Додадете ситно сечкан лук и сол по вкус во мелената смеса, а потоа добро измешајте.

Загрејте го маслото во широк сад, а потоа додадете ја подготвената мешавина од зеленчук. Загревајте, мешајќи повремено, додека целата маса добро не се загрее и не се соедини со маслото. Истурете го топлиот пинџур во претходно измиени, стерилизирани и загреани тегли. Оставете малку простор на врвот и веднаш затворете ги теглите со чисти капаци.

извор:popara.mk

фото:Freepik