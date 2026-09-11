„Црна пантера“ мами со набрекнатите брадавици од гигантските силикони кои „бодат очи“

Старлетата Станија Добројевиќ објави фотографија на која позираше во провокативно издание, впрочем како и секогаш!

Станија повторно го привлече вниманието на јавноста со новата објава на социјалните мрежи.

Старлетата сподели фотографија од лифт, на која позираше во спортски комплет кој ја истакна нејзината извајана фигура.

„Црната пантера“, како што ја нарекуваат облече сив топ кој дополнително ги долови нејзините атрибути и сиви тренерки кои ги истакнуваа нејзините колкови.

Посебно внимание привлече нејзиниот изглед, бидејќи овие крпчиња му дадоа дополнителен „шмек“ на нејзиното тело, особено гигантските силикони и набрекнатите брадавици.

Следбениците на Станија не останаа рамнодушни на новото издание, таа покажа дека и во опуштена спортска комбинација умее да привлече внимание. Да потсетиме, Станија пред почетокот на реалното шоу „Елита 10“ ѝ упати силни зборови на поддршка на Слаѓа Поршелина, порачувајќи ѝ да оди без задршка и да гази сè пред себе до самиот крај.

фото:Instagram printscreen/stanijadobrojevic