Со оваа состојка, вашиот ориз повеќе нема да се лепи за тенџерето

Готвењето ориз на прв поглед изгледа едноставно, но многу луѓе завршуваат со кашеста и леплива смеса наместо лабави зрна. Ако сакате вашиот ориз да биде мек, но да не се лепи, постои едноставен трик што можете да го пробате.

Покрај точниот сооднос на вода и ориз, постои и состојка што често се користи во кујната и која може да помогне оризот да остане лабав.

Пред да го ставите оризот да се готви, треба да обрнете внимание на количината на вода. Еден од најчесто користените соодноси е три чаши вода на една чаша ориз.

Ако додадете премногу вода, оризот може да стане кашест и да ја изгуби својата текстура. Од друга страна, премалку вода може да резултира со недоволно сварени зрна. Затоа е важно да се држите до соодветната мерка.

Еден едноставен трик за полабав ориз е да додадете неколку капки сок од лимон за време на готвењето.

Само додадете мала количина сок од лимон во тенџерето додека оризот се готви. Не треба да претерувате, бидејќи целта не е оризот да добие вкус на лимон, туку зрната да останат што е можно поодвоени.

По готвењето, оризот треба да биде мек и лабав, без да формира големи грутки и да се лепи на дното од тавата.

Овој трик е едноставен и не бара никакви посебни состојки или кулинарски вештини. Со соодветна количина вода и неколку капки сок од лимон, можете да добиете ориз кој ќе биде многу полабав и погоден како прилог на различни јадења.

извор:popara.mk

фото:Freepik