Хормоните им подивеа, па предиграта ја почнаа на плажа – снимката заврши на Инстаграм (видео)

Водителката Јована Јеремиќ и нејзиниот свршеник Милош Стојановиќ Тигар споделија видео во кое разменуваат нежности, а тоа предизвика различни реакции.

Јована Јеремиќ повторно предизвика лавина од коментари на социјалните мрежи. На снимката која ја објавија, се гледа како Јована и Милош уживаат на плажа, очигледно со подивени хормони.

Нив двајца разменуваат нежности без задршка, а раката на Тигар залута на задникот на Јована, што предизвика најмногу реакции на мрежите. Ваквата отвореност во покажувањето настрастите не помина незабележано, па коментарите на фановите и љубопитните следбеници веднаш започнаа.

View this post on Instagram A post shared by JOVANA JEREMIC (@jeremicjovana)

Покрај визуелниот дел, посебно внимание привлече и емотивната порака која Јована Јеремиќ ја остави покрај објавата.

„Не може ветер едрата да ми ги покрене, бидејќи покрај тебе пуштив корени“, напиша водителката, јасно покажувајќи колку ѝ значи односот со свршеникот.

Ваквата искреност наиде на различни реакции, но никој не остана рамнодушен. Фановите во коментарите се поделени, додека едни ги поддржуваат Јована и Тигар, други сметаат дека ваквата снимка е премногу интимна за социјалните мрежи.

Исто така, многумина ја пофалија нивната храброст јавно да ја покажат љубовта.

фото:Instagram printscreen/jeremicjovana