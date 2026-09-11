Брзото одење може да го намали ризикот од смрт кај некои возрасни

Ново истражување сугерира дека брзото одење во траење од 30 минути дневно може да го намали ризикот од смрт кај некои возрасни лица.

Истражувачи од Австралија и Шпанија проучувале 70.000 возрасни лица на возраст од 40 до 69 години.

Учесниците биле поделени во четири категории: помалку од 5.000 чекори дневно, меѓу 5.000 и 7.000 чекори дневно, меѓу 7.500 и 10.000 чекори дневно и повеќе од 10.000 чекори дневно.

Истражувачите исто така ја мереле максималната 30-минутна каденца на секој учесник – односно просечниот број на чекори во минута за време на нивните најактивни 30 минути во денот.

Резултатите покажале дека групата што правела помалку од 5.000 чекори дневно – ниво што се смета за седентарен начин на живот – но одржувала максимална 30-минутна каденца од 60 до 90 чекори во минута, имала помал ризик од смрт во споредба со оние со побавна максимална 30-минутна каденца.

Резултатите покажале дека групата што правела помалку од 5.000 чекори дневно, но со максимална каденца од 80 чекори во минута во текот на 30-минутен период, имала помал ризик од смрт во споредба со оние со побавна максимална каденца во текот на тие 30 минути.

Ризикот од смрт бил сличен на оној кај поединците од групата со 5.000 до 7.500 чекори дневно, кои оделе со побавно темпо, но одржувале максимална каденца од 60 чекори во минута. Сепак, групата со 7.500 до 10.000 чекори дневно имала најмал ризик од смрт, без оглед на тоа колку брзо биле направени тие чекори, според студијата објавена во вторникот во списанието „British Journal of Sports Medicine“.

Авторите изјавија дека нивните наоди даваат докази за важноста на зголемениот интензитет на одење.

Тие додадоа дека резултатите „можат да послужат како основа за интервенции засновани на бројот на чекори, наменети за средовечни и постари лица, особено за оние кои имаат потешкотии да го зголемат дневниот број на чекори или интензитетот на одење“.

„Нашата студија оди подалеку од пристапите засновани на еден показател (на пр., фокусирање исклучиво на дневниот број чекори) и ги испитува комбинациите од различни аспекти на чекорењето во однос на ризикот од смртност, со што се обезбедуваат сознанија за идните јавноздравствени и клинички насоки поврзани со чекорењето“, напишаа авторите.

извор:popara.mk

фото:Freepik