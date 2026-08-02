Зошто паровите се оддалечуваат по раѓањето на детето? Експертите откриваат како да се врати блискоста

Експертите советуваат паровите секој ден да наоѓаат време за разговори кои не се поврзани со родителските одговорности, отворено да разговараат за своите чувства и да градат блискост преку мали чекори, нежни допири и меѓусебно внимание.

Улогата на романтичните партнери често се менува и добива нова димензија по раѓањето на детето – партнерите стануваат и родители. Експертите истакнуваат дека многу парови не се задоволни од нивото на поврзаност со својот партнер во текот на првите три години по раѓањето на детето, пишува Би-Би-Си.

Причините се бројни, а комуникацијата често се сведува на логистички прашања како што се кој ќе го храни детето или дали се купени пелени. Разговорите за соништата, стравовите и чувствата честопати исчезнуваат под товарот на заморот и дневните обврски.

Недостатокот на сон, хормоналните промени, но и чувството дека еден од партнерите е „турнат настрана“ може да создадат околности погодни за емоционално дистанцирање.

Многу парови се наоѓаат во маѓепсан круг каде едниот партнер се повлекува од физички контакт од страв да не биде погрешно протолкуван, додека другиот се чувствува отфрлен и запоставен.

Важно е да се разбере дека целта не е да се врати врската во онаа што била пред да се роди детето, туку да се изгради нова, подлабока и поотпорна врска.

Што советуваат експертите?

Ова бара напор, разбирање и адаптација од двете страни. Наместо големи романтични гестови, експертите советуваат да се фокусирате на мали, но доследни чекори што можат да ја обноват интимноста.

Доколку сексуалните односи не се приоритет во моментов, експертите нагласуваат дека ова е разбирливо. Во такви моменти, малите и нежни допири можат да помогнат да се создаде чувство на сигурност и поврзаност.

Исто така, се препорачува да одвоите најмалку десет минути секој ден за разговор што ги надминува сите обврски и да посветите време исклучиво на вашиот партнер.

Разговорот треба да се фокусира на чувствата на партнерот, што му било тешко во последно време или што најмногу му недостасува во врската. Ваквите разговори можат да им помогнат на партнерите повторно да се запознаат со личноста со која го делат својот живот, личност која, исто како и тие, се менува и еволуира низ своите нови животни и родителски улоги.

извор:попара.мк

фото:Freepik