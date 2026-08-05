Емотивен момент од зад сцената: Бојана Скендеровски за првпат направи исклучок поради желбата на нејзината ќерка

Музичкиот настан „Силно светнал ден“ по повод 35 години независна Македонија, донесе неверојатна магија, моќни изведби и незаборавна атмосфера, но највпечатливите приказни честопати остануваат скриени подалеку од рефлекторите и очите на јавноста.

Токму еден таков преемотивен, длабоко личен и топол момент од зад сцената сподели познатата пејачка Бојана Скендеровски, покажувајќи ја својата најнежна улога – улогата на мајка.

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Таа ретко прави компромиси кога станува збор за приватноста и семејството, па затоа оваа објава предизвика вистински бран од емоции кај нејзините обожаватели.

Бојана отворено признава дека никогаш не сака да ги оптоварува своите деца со тежината и динамиката на нејзината професија. Таа открива дека дома речиси никогаш не им пушта свои видеа и песни, па тие можат да слушнат само дел од она што моментално го подготвува во студиото или некои работни демо снимки, оставајќи им целосен простор самите да ги градат своите желби и амбиции во животот.

-Никогаш не сакам да ги оптоварувам децата со мојата професија, скоро никогаш и не им пуштам мои видеа и песни, веројатно можат да слушнат само нешто од тоа што го спремам, или пак некои демо снимки…Тие имаат свои желби, и амбиции..но Искра прв пат посака да дојде со мене позади сцена, сакала да види што се случува таму, а таму динамично но и тивко истовремено…

Ѝ се допадна… -пишува мама Бојана.

Меѓутоа, овој пат се случи прекрасен пресврт кога нејзината ќерка Искра за првпат изразила силна желба да биде дел од нејзиниот свет зад кулисите. Малата Искра сакала со свои очи да види што навистина се случува таму каде што се создава магијата, во тој необичен простор кој истовремено пулсира со неверојатна динамика, но и со една специфична, креативна тишина.

На крајот, судејќи по прегратките и насмевките, на нејзината наследничка навистина многу ѝ се допаднало ова ново искуство, оставајќи спомен кој мајката засекогаш ќе го чува во срцето.

И секако, најубаво е со мама!

фото:Instagram printscreen/bojanaskenderovski