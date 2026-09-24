Ќерката на Анџелина Џоли и Бред Пит заработува на улица: Ги продава своите цртежи за 10 долари

Додека некои деца на познатите се плашат да излезат на улица без обезбедување и родители, Вивиен Џоли ги претставила своите слики на уличен уметнички настан.

Додека светот зборува за богатството и славата на нејзините родители, најмладата ќерка на Анџелина Џоли и Бред Пит гради сопствен пат, далеку од црвениот тепих и холивудскиот сјај. Осумнаесетгодишната Вивиен Џоли, која многумина ја сметаат за најскромна меѓу децата на некогашниот пар, неодамна ги продавала своите дела на уличен саем, пишува „Блиц жена“.

Во саботата, 19 септември 2026 година, Вивиен поставила штанд на локален саем во Лос Анџелес. Изложила принтови, налепници и честитки со свои илустрации, кои ги потпишува со уметничкото име The Tulip Fields, односно „Полиња со лалиња“.

На една честитка нацртала сив глушец со големо розово срце и машна, на друга октопод опкружен со риби, а меѓу делата имало и вонземјанин во розово балетско здолниште и балетски чевли. Судејќи според фотографиите на кои широко се насмевнува, уживала во претставувањето на своите дела.

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Цените на делата на Вивиен се движеле од 10 до 25 долари. За време на саемот разговарала со посетителите и продала неколку свои илустрации. Друштво ѝ правел нејзиниот брат близнак Нокс, кој ѝ помогнал да го уреди штандот. За таа пригода тој носел фармерки со цветен вез, додека Вивиен се одлучила за опуштена комбинација: црна маица и тексас комбинезон.

Саемот не бил прва средба на Вивиен со креативната работа. Во 2024 година била асистентка на продуцентот на бродвејскиот мјузикл „The Outsiders“, кој ја освои наградата Тони за најдобар мјузикл. Анџелина Џоли, која била продуцентка на претставата, рекла дека нејзината ќерка од самиот почеток учествувала во креативниот процес и била многу посветена на проектот.

Уште во 2014 година, кога Вивиен имала само шест години, Анџелина Џоли кажала дека нејзината ќерка е заинтересирана за улична уметност и скејтбординг. За осмиот роденден, родителите ѝ подариле часови по цртање графити.

foto: printscreen/instagram/viviennejaliepitt