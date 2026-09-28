Мадона ги збуни сите на сцената: „Не ми е јасно, за што е оваа награда?“ (Видео)

Мадона синоќа настапи со Сабрина Карпентер на доделувањето на наградите MTV VMA и предизвика лавина реакции поради една реченица.

Кралицата на поп-музиката, Мадона (68), синоќа настапи на доделувањето на наградите MTV VMA и освои седум признанија, меѓу кои и наградата за „танц на годината“.

Иако нејзиниот настап со популарната пејачка и танчарите беше проследен со овации, нејзиното појавување на сцената за да ја прими наградата предизвика внимание и загриженост кај фановите.

Чарли XCX и Трој Сиван ја повикаа да им се придружи на сцената за да ја преземе наградата за документарецот „Confessions II – The Film“, но нејзиниот говор ги збуни сите кога праша: „Не ми е јасно, за што е оваа награда?“

„Дали е ова за краткометражен филм?“, прашала Мадона, по што пејачката Чарли го отворила пликото за да ја потсети за која награда станува збор.

За Мадона ова е прво враќање на сцената на MTV по 23 години. Последен пат настапи таму во периодот кога за време на настапот се бакнуваше со Бритни Спирс.

Инаку, Мадона оваа година го отвори полувремето на големото финале на Светското првенство, а до теренот беше довезена на специјално дизајнирана платформа од легендарните фудбалери Роналдо и Роналдињо, што веднаш предизвика еуфорија на трибините и воодушевување кај љубителите на фудбалот.

foto: printscreen/instagram/madonna