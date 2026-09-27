Почина синчето на пејачот Маријан Стојаноски

Денеска, 27 септември 2026 година, познатиот македонски пејач Маријан Стојаноски ја сподели на својот Фејсбук профил соопшти дека почина неговиот четиригодишен син Петар.

Малиот Петар е роден во декември 2021 година, а причините за оваа прерана и ненадејна смрт сè уште не се познати.

„Бог ми го даде и ми го зете синот Петар“ – стои во објавата на ужалениот татко.

За потсетување, во месец септември 2023 година Стојановски кој сега е оперски пејач и актуелен член на хорот на Македонската опера и балет, одново стана татко – по трет пат.

Тогаш, Маријан и неговата сопруга Наташа Каранџулоска добија уште едно девојче – Кирјана, втора ќеркичка, како трето дете во семејството.

Маријан и Наташа за првпат станаа родители кога во 2020 година им се роди ќеркичката Вероника.

Речиси година ипол подоцна, мама Наташа на свет донесе машко дете, а тато Маријан објави дека синот ќе се вика Петар.

Редакцијата на Вистина изразува сочувство до семејството.

фото:Facebook/ Natasa Stojanoska / Marijan Stojanoski/Gemini