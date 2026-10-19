Ставете ја свеќата во замрзнувач пред да ја запалите: Мал трик што може да ви заштеди пари – еве како функционира!

Миризливите свеќи се еден од наједноставните начини да внесеме топлина, пријатна атмосфера и чувство на удобност во домот. Особено во есенските и зимските месеци, кога деновите стануваат пократки, а вечерите ги поминуваме дома.

Но, квалитетните миризливи свеќи неретко се прилично скапи, па затоа секој трик што би можел да го продолжи нивното траење звучи примамливо.

Еден стар домашен совет, кој повторно го привлече вниманието, предлага нешто необично: пред да ја запалите свеќата, ставете ја во замрзнувач!

Зошто свеќата би требало да гори подолго?

Идејата зад овој трик е едноставна. Кога восокот е изладен, потребно му е повеќе време да се загрее до температурата на топење.

Според советот што го пренесува хрватскиот портал Miss7, претходното замрзнување на свеќите може да го продолжи времето на горење. Во текстот се наведуваат дури и тврдења дека малите свеќи би можеле да горат речиси двојно, а класичните и до трипати подолго.

Сепак, овие бројки не се поткрепени со независни испитувања, па не треба да се очекува дека секоја свеќа навистина ќе трае толку подолго. Ефектот зависи од видот на восокот, фитилот и конструкцијата на свеќата.

Како се изведува трикот со замрзнување?

Ако сакате да го испробате, најдобро е да користите обична свеќа без стаклен сад и без декоративни елементи што можат да се оштетат.

Свеќата треба да биде сува, а пред да ја ставите во замрзнувач можете да ја завиткате во заштитна кесичка за да избегнете влага и непожелни мириси.

По неколку часа ладење, извадете ја и оставете ја да се врати на собна температура пред да ја запалите.

Особено е важно да не палите свеќа на која има кондензација или капки вода. Стаклените садови, пак, не треба да се изложуваат на нагли температурни промени бидејќи постои ризик од пукање.

Четири проверени навики за подолго и порамномерно горење

Без оглед дали ќе го испробате трикот со замрзнувањето, постојат неколку практични правила што можат да помогнат свеќите да горат порамномерно и побезбедно.

1. Скратете го фитилот пред палење

Пред секое палење проверете ја должината на фитилот. Кај многу свеќи се препорачува да биде долг околу пет до шест милиметри. Предолгиот фитил создава поголем пламен, повеќе чад и побрзо трошење на восокот.

2. Внимавајте на првото палење

Кај свеќите во сад, при првото користење дозволете површинскиот слој на восокот рамномерно да се стопи, следејќи го препорачаното максимално време на горење од производителот.

На овој начин може да се намали создавањето тунел околу фитилот и нерамномерното трошење на восокот.

3. Избегнувајте провев

Поставете ја свеќата на стабилна површина, подалеку од прозорци, вентилатори и места со силно струење на воздухот. Провевот го прави пламенот нестабилен, а може да го зголеми и ризикот од пожар.

4. Избирајте квалитетни свеќи

Материјалот, фитилот и квалитетот на изработката имаат големо влијание врз согорувањето. При купување, проверете го декларираното време на горење и упатствата на производителот.

Иако идејата за замрзнување звучи интересно, најважно е свеќите да се користат правилно и безбедно.

А со неколку едноставни навики, вашата омилена миризлива свеќа може да остане дел од пријатната домашна атмосфера подолго време.