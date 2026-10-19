Се ожениле, па се покајале: Мажи открија зошто бракот им станал најголемото животно разочарување!

Бракот за многумина претставува остварување на сонот за заеднички живот со саканата личност. Но, понекогаш реалноста е сосема поинаква од очекувањата, а одлуката што требало да донесе среќа се претвора во причина за каење.

Иако често се зборува за жените кои се разочарале од брачниот живот, ниту мажите не се поштедени од ваквите искуства.

Писателката Ребека Џејн Стоукс собрала анонимни сведоштва од мажи на Reddit, поставувајќи едноставно, но чувствително прашање: зошто жалат што стапиле во брак?

Нивните одговори откриваат различни животни приказни – од љубов која никогаш не била возвратена, до нарушена доверба, зависности и погрешни одлуки.

Ова се 15-те причини што мажите ги издвоиле во своите исповеди.

1. Љубовта никогаш не била возвратена

Еден маж раскажал дека неговата сопруга никогаш вистински не го сакала. Таа, според неговите зборови, се омажила надевајќи се дека чувствата ќе се појават со текот на времето.

Но љубовта не се родила, а тој на крајот почувствувал дека изгубил драгоцени години во врска без вистинска емоционална блискост.

2. Имале различни претстави за семејството

Друг маж признал дека сопругата не била искрена за своите планови за семејниот живот.

Проблемите не биле поврзани само со децата, туку и со тоа кој ќе ги носи одлуките во домот. Според неговото сведоштво, нејзината мајка добила пресудна улога во нивниот заеднички живот, нешто што тој никогаш не го прифатил.

3. Се променила веднаш по свадбата

Еден од учесниците раскажал дека карактерот на неговата сопруга значително се променил откако стапиле во брак.

Интимноста постепено се намалила, а тој почувствувал дека нејзините очекувања станале поголеми.

По осум години брак и со тригодишно дете, промените биле толку големи што признал дека, доколку денес ја запознаел, веројатно не би започнал врска со неа.

4. Депресијата и зависноста од партнерот го промениле нивниот живот

Друг маж раскажал дека таткото на неговата сопруга тешко се разболел во периодот кога се венчале, а неговата смрт оставила длабоки последици врз неа.

Тој тврдел дека се обидувал да ја охрабри да побара стручна помош, но нивниот однос постепено се влошувал.

Според неговото сведоштво, презел најголем дел од домашните обврски, додека двајцата почнале да живеат речиси одвоени животи под ист покрив.

На крајот, почувствувал дека повеќе немаат ништо заедничко и дека разводот станал речиси неизбежен.

5. Се оженил со погрешната личност

Еден од мажите признал дека бил премногу млад, наивен и нетрпелив да најде сопруга.

Наместо да почека личност со која навистина ќе биде компатибилен, побрзал да стапи во брак.

Денес смета дека неговата најголема грешка била што повеќе сакал да биде оженет отколку да биде сигурен дека ја избрал вистинската партнерка.

6. Ништо не можело да ја направи среќна

Друг маж раскажал дека неговата сопруга верувала оти купувањето заедничка куќа ќе ѝ донесе среќа.

Но и по остварувањето на таа желба, незадоволството продолжило.

На крајот, тој морал да ја продаде куќата со финансиска загуба од околу 10.000 долари, а проблемите во нивниот однос останале нерешени.

7. Сопругата имала сериозна зависност од дрога

Една од најтешките исповеди доаѓа од маж кој тврдел дека неговата сопруга била зависна од кокаин и постојано го лажела.

Според неговите зборови, пријателите, колегите и нејзиното семејство биле свесни за проблемот, но тој долго време не ги препознавал предупредувачките знаци.

Причината, како што самиот признал, била што ја сакал и ѝ верувал.

По две години и огромни финансиски загуби, успеал да излезе од односот и да го обнови својот живот.

8. Стапиле во брак премногу млади

Еден маж признал дека се оженил на само 23 години, во период кога служел во војска во странство.

Одлуката ја донел пребрзо, верувајќи дека свадбата е следниот логичен чекор во врската.

Подоцна сфатил дека не бил доволно зрел и дека требало подобро да ја запознае партнерката пред да се обврзе на заеднички живот.

Доколку можел да му даде совет на своето помладо јас, би му порачал да не брза и да избере личност со која навистина се согласува.

9. Бракот му го одзел слободното време

За еден од учесниците најголемиот проблем бил губењето на личната слобода.

Му недостигало времето за видеоигри, хобија и активности што го исполнувале.

Дополнително, ја напуштил својата работа за да се вклучи во семејниот бизнис на сопругата, што значело промена на кариерата и преселба во друг град.

По неколку месеци работа од 50 до 55 часа неделно, почнал сериозно да размислува за враќање на старата работа. Со новородено бебе во семејството, притисокот станал уште поголем.

10. Се оженил поради ултиматум

Еден маж признал дека свадбата не била негова вистинска желба.

Неговата партнерка инсистирала да стапат во брак, а тој на крајот попуштил пред притисокот.

Подоцна сфатил дека донел голема животна одлука без целосно да биде сигурен дека и самиот го сака тоа.

11. Бил финансиски искористен и изневерен

Друг маж тврдел дека сопругата финансиски го исцрпила, а потоа го изневерила.

И покрај нарушената доверба, се обиделе да останат заедно поради детето.

Но, според неговото сведоштво, почувствувал дека таа повеќе била заинтересирана за финансиската поддршка отколку за обновување на нивниот однос.

12. Проблем биле другите жени

Еден од мажите дал неочекувано признание – неговото каење било поврзано со сопственото неверство.

Тој признал дека одржувањето паралелни односи со други жени било многу покомплицирано отколку што очекувал.

За разлика од другите исповеди, во оваа приказна проблемот не бил однесувањето на сопругата, туку неговите сопствени избори.

13. Никогаш не успеале да ги надминат неговите грешки

Еден маж истакнал дека не жали толку за бракот колку за тоа што не ја завршил врската порано.

Признал дека направил сериозни грешки, поради кои со сопругата се разделиле.

Подоцна се обиделе да се помират поради нивната ќерка, но нарушената доверба никогаш вистински не била обновена.

Иако повторно биле заедно, старите проблеми продолжиле да го оптоваруваат нивниот однос.

14. Не се познавал доволно себеси

Друг маж сметал дека требало да почека барем до триесеттата година пред да стапи во брак.

Со текот на времето сфатил дека кога ја донел одлуката, сè уште не знаел доволно за сопствените желби, потреби и животни цели.

Според него, поголемата зрелост можеби ќе му помогнела да направи поинаков избор.

15. Едноставно не бил создаден за брачен живот

Последната исповед е кратка, но јасна.

Еден маж признал дека неговата силна потреба за независност не се вклопувала со обврските и компромисите што ги носи бракот.

Со текот на времето сфатил дека, без оглед на партнерката, традиционалниот брачен живот можеби не бил вистинскиот избор за него.

Што може да се научи од овие приказни?

Овие 15 исповеди покажуваат колку различни можат да бидат причините за незадоволство во бракот.

Некои мажи жалат поради погрешен избор на партнерка, други поради избрзана одлука, а трети признаваат дека самите придонеле за распадот на односот.

Сепак, станува збор за анонимни лични искуства од интернет, а не за научно истражување или репрезентативна слика за брачните односи.

Она што ги поврзува е сознанието дека за успешен брак не се доволни само љубовта и желбата за свадба, туку и меѓусебна доверба, искреност, зрелост и подготвеност за заеднички живот.

Извор: B92 Superžena / YourTango / Reddit.