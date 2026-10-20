„Занаду“, нашите Идоли со музичка – „Разгледница“ (ВИДЕО)

Занаду доаѓаат од Скопје, зад себе имаат два студиски албума, а оваа година го потпишаа првиот дискографски договор со хрватската независна издавачка куќа interstellaR. На хрватската публика веќе ѝ се познати бидејќи две лета по ред настапуваат во Загреб и Риека, а оваа есен од Македонија испраќаат важна музичка разгледница.

– „Разгледница“ е песна која треба да нè потсети да не бидеме неми набљудувачи на животот, туку да преземеме одговорност за работите околу нас, дури и кога се далеку надвор од нашата зона на комфор. Да нема пропуштени возови, потрошена младост и премолчени грубости – да си бидеме идоли едни на други, да бидеме движење и да имаме цел. Песната е инспирирана од секојдневието, со цел да го направи несекојдневно. Разгледница која, ако се прочита доцна во ноќта, ќе го промени утрото – објаснува авторот на текстот Карло Јованоски.

„Разгледница“, како и претходната тема „Ураган“, многу лесно влегува во уво поради својот заразен ритам и мелодиски убавиот рефрен, а со својата топлина и романтика потсетува на легендарните Идоли, што и не е чудно со оглед на тоа дека Идоли им биле репер при снимањето на видеоспотот, токму онака како што било популарно во времето на новиот бран во раните 80-ти години на минатиот век. Големото студио со бело платно го исполниле топлината и љубовта што ги шират младите, талентирани и романтични гикови со роза во раката. Спотот го монтирала Марија Грчева, а Димитар Атанасоски ги потпишува камерата, колор-корекцијата и постпродукцијата.[/caption]

Новата генерација на македонската урбана музичка сцена веќе со години го има Занаду како еден од најважните адути – младите момци, кои се собрале уште во тинејџерските години, многу брзо созреале како музичари, а уште поважно, и како автори. Првиот дискографски договор им даде ветер во грб, а „Разгледница“, како и „Ураган“, храбро ќе прелета низ целиот Балкан.

Песната „Разгледница“ е објавена од interstellaR на сите стриминг-сервиси.

фото:Croatia Records Makedonija/PR