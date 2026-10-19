Синди Крафорд скршена од болка по смртта на синот : „Те сакаме засекогаш“

Синот почина минатиот месец на 27-годишна возраст, а Синди Крафорд и нејзиниот сопруг Ранде Гербер му оддадоа почит.

Семејството на Пресли Гербер се прости од него по неговата смрт минатиот месец, на 27-годишна возраст, пренесува „Унилад“.

Во соопштението објавено на Инстаграм, поранешниот супермодел Синди Крафорд напиша:

„Скршени сме од болка по загубата на нашиот сакан син и брат. Се чувствуваме неизмерно благословени што го имавме во нашите животи 27 години. Тој беше нежна, прекрасна душа која сакаше и беше сакана, сега и засекогаш. Многу сме горди на начинот на кој се однесуваше кон светот, со љубезност и ранливост.“

Пресли беше најстарото дете на познатиот пар, а договор со модната агенција IMG Models потпиша на 15-годишна возраст. Работеше како модел за брендови како „Барбери“, „Долче и Габана“ и „Ботега Венета“, а на модната писта дебитираше во 2016 година, на ревијата на „Москино“ за колекцијата Resort во Лос Анџелес.

Тој често зборуваше за своите проблеми со депресијата и злоупотребата на психоактивни супстанции.

Во подкастот „Студио 22“ во 2023 година, Пресли изјави:

„Бидејќи се борев со проблеми со менталното здравје, депресија и некои други работи што одат со тоа, мислам дека би ми било доволно да му помогнам барем на еден човек, или на сто луѓе, да излезат од состојбата во која и јас некогаш се наоѓав.

Менталното здравје е проблем. Тоа е многу важен дел од мојот живот. Тоа е работа што трае 24 часа на ден, седум дена во неделата и опфаќа многу работи. Токму тоа сакам да го правам – да им помагам на луѓето, без разлика дали се депресивни или се борат со нешто што негативно влијае врз нивното тело. Тоа може да биде што било и нема место за осудување.“

Тој додаде:

„Имам видено многу работи и многу научив. Се надевам дека со своето искуство и грешките што ги направив ќе им помогнам на другите да не мораат да поминуваат низ истото.“

Сестрата Каја објави опширна посвета

Со видео од детството и фотографии што ги објави на Инстаграм, Каја му посвети емотивна порака на својот брат.

„Немам зборови. А можеби мала утеха е токму тоа што никогаш и не ни беа потребни. Зборовите нè изневеруваат, ги намалуваат и ги сведуваат работите на нешто помало, додека вистината секогаш им бега. Колку бев наивна кога верував дека јазикот може да ја надвладее тагата. Ги прочитав сите книги, а сè уште немам одговори. Мојата способност да го изразам она што го чувствувам не може да се спореди со ова, со големината на болката поради твојата загуба.“

Таа додаде:

„Те сакав повеќе отколку што знаев што да правам со таа љубов. А сега, кога таа нема очигледно место каде што може да отиде, сигурна сум дека целосно ќе ме проголта.“

Во интервју за септемвриското издание на списанието „Вог“ за 2026 година, Каја зборуваше за „децениската борба на нејзиниот брат со зависноста од дрога“.

„Кога нешто такво ќе се случи во семејството, тоа на некој начин изедначува сè.

Мислам дека поради тоа почнав да се доживувам себеси како личност со која сè е лесно и никогаш не сакав да барам помош. Ми се чинеше дека е премногу две деца истовремено да имаат потреби на кои треба да им се посвети внимание.

Моите родители во поголемиот дел од нашите животи беа многу, многу повлечени и не споделуваа ништо со јавноста. А потоа го имаме нашиот најголем учител, мојот брат, кој порачува: ‘Ќе бидам целосно искрен и отворен со сите.’

Постојат само толку многу работи што можете да ги скриете од светот. Обидот нешто да се прикрие само прави личноста да се чувствува како да се срамите од неа.“

Семејството ја заврши посветата со порака на благодарност:

„Благодарни сме за огромната љубов и поддршка што ни ја пружаат многумина кои го познаваат и го сакаат нашето семејство, но и целосни странци кои ја чувствуваат нашата болка. Додека повторно не се сретнеме, наше момче. Те сакаме засекогаш. Мама, тато и Каја.“

Синот на манекенката Синди Крафорд и Ранде Гербер почина на 20 септември во установа за рехабилитација, според податоците на медицинскиот вештак на округот Лос Анџелес.

foto: printscreen/instagram/cindycrawford