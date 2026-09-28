Дневен хoроскоп: Понеделник 28. Септември 2026 година

ОВЕН

Денеска покажете почитување кон вашите колеги доколку иако сте на одмор а во кое било време сте повикани на работа. Не кријте се со исклучување на мобилниот телефон. Вашите најблиски ќе имаат разборање.

БИК

Денеска се чувствувате исцрпени и уморни, но ќе се опоравите и ќе одржите полезни деловни состаноци во раните попладневни часови. Обезбедете си дополнителен приход.

БЛИЗНАЦИ

Денеска не сите луѓе што ќе ги сретнете ќе ви бидат пријатни, но ќе мора да се помирите и да го толерирате нивното присуство, особено доколку имате гости вечерва.

РАК

Денеска се чувствувате стабилно и задоволно. Вашето добро расположение ќе влијае и на оние околу вас. Немате причина да се грижите за вашата финансиска состојба. Што може да биде подобро од тоа? Некои се обидуваат да го саботираат вашето разгледување на нови професионални планови, но нема да успеат да ви наштетат.

ЛАВ

Денеска имате тенденција негативно и импулсивно да реагирате на секој изговорен збор или критика. Доколку сте воздржани, ќе избегнувате конфликти на работа. Сите ризични потфати се неуспеси. Не е пожелно да патувате, ниту приватно, ниту службено.

ДЕВИЦА

Денеска вашите напори се под влијание на вашите импулсивни постапки. Оценете ги вашите односи на работа за да избегнете идни проблеми.

ВАГА

Денеска двоумете се и прифатете доколку ви се понуди поддршка за започнување на планиран потфат. Денот ви нуди уживање во комуникацијата.

ШКОРПИЈА

Денеска покажете умерено сочувство за проблемите на луѓето околу вас. Некои намерно ја драматизираат ситуацијата во која се наоѓаат за да можете да им помогнете со пари. Не очекувајте да ги добиете назад доколку дадете.

СТРЕЛЕЦ

Денеска стабилизирајте ја вашата работна позиција. Зафатете се со рутинска работа и гарантирајте си приход од завршените задачи. Вечерта, задоволни од она што сте го постигнале, бидете со вашите најблиски и препуштете се на релаксација и пријатни разговори.

ЈАРЕЦ

Денеска не дозволувајте интервенција од сезнаечки колеги кои се доволно некомпетентни да ве заведат и разочараат. Бидете претпазливи и не брзајте со екстремни одлуки. Не се жалете на тешкотиите. Вашите најблиски ве поддржуваат во вашите напори.

ВОДОЛИЈА

Денеска бидете решителни и дејствувајте брзо за да не потфрлите во вашите доделени задачи. Промените се во ваша полза, сè додека навреме ги сфатите и ги прифатите.

РИБИ

Денеска не патувајте! Не им противречете на вашите најблиски. Доколку денешниот ден мора да работите без пауза дури и за ручек, дозволете си одмор навечер. Одложете ги важните деловни одлуки за друг ден. Анализирајте ја причината за вашите пропусти.

извор:нетпрес

фото:Freepik