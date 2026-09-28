Како да знаете кога е време да купите нова постелнина?

Експертите за уредување на домот споделија совети како да одредите кога е време да ја фрлите постелнината и да ја замените со нов комплет.

Иако општо правило е да имате два комплета постелнина по кревет, понекогаш е тешко да се процени кога точно треба да се ослободите од нив.

Со текот на времето, дури и вашата омилена постелнина може да се истроши, да се истенчи, да добие дамки или едноставно да ја изгуби онаа свежина што некогаш ја имала.

„Постелнината генерално треба да се менува на секои две години, иако тоа може да варира во зависност од тоа колку комплети поседувате, дали силно се потите додека спиете и како ја одржувате постелнината“, истакнува експертот Кели Ханон.

Таа додава дека поквалитетните материјали често траат подолго; на пример, постелнината од лен може да остане во добра состојба од три до пет години – па дури и подолго – пренесува Southern Living.

„Ќе знаете дека е време за нова постелнина кога таа ќе почне да ја губи мекоста и структурата, или кога перењето повеќе не ѝ ја враќа свежината. Чаршафите и навлаките за перници секоја вечер доаѓаат во директен допир со вашата кожа и бараат почесто перење, поради што се трошат побрзо од останатиот дел од постелнината“, објаснија експертите.

Дополнително, ако вашата постелнина повеќе не е мека или не дозволува кожата да дише – или ако едноставно не спиете добро – веројатно е време за замена. Инвестирањето во квалитетни производи изработени од природни материјали обезбедува совршена комбинација на удобност, квалитет и издржливост.

фото:Freepik

извор:попара.мк