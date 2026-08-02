Како да препознаете „жолти знамиња“ во врската: Откријте ги пред да биде предоцна

Експертите за врски објаснија како да се препознаат „жолтите знамиња“ во состанувањето и како тие се разликуваат од безопасните навики и сериозните предупредувања во врската.

„Жолтите знамиња“, според списанието Космополитан, не се автоматски причина за раскинување, но се сигнал да се запре и подобро да се процени ситуацијата. Мајкл Кеј од „Match Group“, американска компанија која поседува неколку апликации за состанување, вели:

„’Жолтите знамиња’ се однесувања што ве тераат да застанете. Тие не се нужно причина за раскинување, но покренуваат прашања што заслужуваат малку повеќе внимание пред да започнете врска“.

Меѓу најчестите примери се начинот на кој лицето зборува за поранешните партнери и недоследната комуникација. Ако некој зборува лошо за својот поранешен партнер, тоа е знак дека тоа лице еден ден може да зборува лошо за вас. Друго црвено знаме е кога некој ја обвинува другата страна исклучиво за раскинувањето, без да го преземе својот дел од одговорноста.

Експертите веруваат дека разликите во преписката сами по себе можеби не се одлучувачки, но дека несовпаѓањето станува важно кога ги преминува границите на нечија удобност. Лорел Хаус од eHarmony, платформа за онлајн запознавање, истакнува дека лицето кое испраќа пораки само двапати на ден можеби не е емоционално недостапно, туку едноставно не сака постојано да биде на телефон. Сепак, Мајкл Кеј од Match Group предупредува дека ненадејните промени, како што е интензивна комуникација една недела, а потоа исчезнување неколку дена без објаснување, бараат посериозен разговор за компатибилноста.

Реакциите на пријателите и другите врски на вашиот партнер се исто така важни сигнали. Ако блиските луѓе постојано укажуваат на истиот модел на проблеми, вреди да се преиспита врската. Експертите прават разлика помеѓу „беж знамиња“, кои се само необични или благо иритирачки навики, и „црвени знамиња“, кои бараат одговор. Кеј го сумира ова на следниов начин: „Најголемата разлика е што жолтите знамиња покануваат љубопитност, додека црвените знамиња бараат акција“.

извор:попара.мк

фото:Freepik