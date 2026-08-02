Кремаста тестенина со тиквички готова за половина час: Идеален избор за брз и вкусен ручек

Кремастата паста од тиквички е едно од оние јадења што се подготвуваат брзо, а сепак се богати и полни со вкус. Комбинацијата од нежни тиквички, павлака за готвење, пармезан и лук го прави овој рецепт идеален избор за лесен летен ручек или вечера.

Благодарение на едноставните состојки и брзата подготовка, тој е одличен избор за деновите кога сакате вкусен домашен оброк без да поминувате долго време во кујната.

Состојки:

200 г фетучини

1 средна тиквичка

2 чешниња лук

25 г путер

150 мл павлака за готвење

50 г свежо рендан пармезан

1 лажица маслиново масло

1/2 лажичка мелена слатка пиперка

сол

бибер

вода за готвење на тестенините по потреба

Подготовка:

Прво, сварете ги тестенините во солена вода според упатствата на пакувањето, за да останат ал денте. Пред да ги исцедите, зачувајте неколку лажици од водата за готвење, бидејќи тоа ќе помогне сосот подоцна да биде уште покремаст.

Додека се варат тестенините, исечете ги тиквичките на тенки кругови и ситно исечкајте го или згмечете го лукот. Загрејте го маслиновото масло и половина од путерот во голем тавган и додадете ги тиквичките. Пржете пет до седум минути, додека не омекнат и не добијат малку златна боја.

Потоа додадете го лукот и пржете кратко, само додека не замирисаат. Потоа намалете ја температурата, додадете го преостанатиот путер и павлаката за готвење и нежно мешајте додека состојките не се соединат.

Постепено додадете го ренданиот пармезан, мешајќи постојано, за да добиете густ и кремаст сос. Ако е премногу густ, додадете малку од задржаната вода за готвење на тестенините.

На крај, додадете ги исцедените тестенини во тавганот и добро промешајте за рамномерно да се распореди сосот. Зачинете го јадењето со сол и црн пипер по вкус и наросете со мелен сладок пипер пред сервирање, што дополнително ќе го подобри вкусот.

Сервирајте веднаш, додека тестенините се сè уште топли и кремасти, и уживајте.

извор:попара.мк

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