Љупка Митрова гола „до гола кожа“ со мантра за сопствен баланс и… туѓа возбуда! (ВИДЕО)

Љупка Митрова иако навидум не престана да мирува кога е во прашање нејзиниот начин на живот и забава, по се изгледа го најде својот мир. Или барем балнс помеѓу безбројните патувања, егзотичните дестинации, луксузи и уживања, необичните тури, бројните авантури… и спокојот во кој до неа достапност има само еден човек.

Иако помисливте дека атрактивната струмичанка повлечена и смирена некаде тивко и ненаметливо, далеку од очите на јавноста ужива, знајте дека „дебело“ сте се излажале. Или барем половина од тоа. Зашто дека е тешко достапна и ужива на мирно осамено место – апсолутно е точно. Ама дека и овој пат нема да се потруди најдоброто од себе да и го понуди на очите на јавноста е исто така апсолутна заблуда! Зашто Љупка Митрова едноставно така е скроена. Да интригира, провоцира, да шири еротска возбуда што ги дразни сите сетила, а тоа сепак да биде суптилно.

И не дека прв пат се покажала волку разголена, речиси како од мајка родена, гола до гола кожа, со само една врвка од тангата длабоко врежана во „долината на желбите“ на модната струмичка убавица… Ама затоа и сега, впрочем како и секој пат Љупка „на дар“ на „влажните машки (и не само машки) погледи“ го нуди сиот свој телесен раскош, споен со убавините на природата која ја опкружува на локацијата на која престојува.

Еротска пасторала која сексапилната сопственичка на новиот моден бренд и овој пат прави таа да остане во својот тренд: Својот одмор да го претвори во уметничка еротика преку видео или слика која ги растреперува страстите создавајќи илузија која ја бранува бранува еротската фантазија.

Едноставно, Љупка има совршена дарба својата телесна надареност да ја претвори во уметност на разголувањето!

И додека во мирот ја пронашла својата нова мантра, на многумина низ умот друго нешто им се манта…

Па желбите и соништата си ги искажуваат со сочни, недолични и непристојни коментари во еден два поста… Но, Љупка знае како да им возврати, за да сфатат кога е доста!

Фото и видео: Инстаграм/ljupka_mitrova