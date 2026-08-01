Започнуваат „Битолски чалгиски денови“

Денес и утре 14 и 15 август), Битола ќе пулсира во ритамот на чалгијата. „Битолски чалгиски денови“ е првиот фестивал посветен на чалгиската музика во градот, во рамките на БИТ ФЕСТ, во организација на Културно-информативниот центар – Битола.

14 август

11:00 – Семинар „Канон – Чалгиска музика“, Офицерски дом

18:00 – Пајтонско дефиле, Широк Сокак

20:30 – Чапче и Тајфата

21:30 – Филип Шурбевски Езгија Квартет

22:30 – „Мерак чалгии“, Димитар Андоновски и Бојан Стојков

15 август – Стара битолска чаршија

20:30 – Чапче и Тајфата

22:00 – Љубојна и Битолскиот Чалгиски Оркестар

Два дена чалгија. Два дена традиција. Една Битола. Да ја оживееме музиката на чаршијата и заедно да создадеме нова битолска фестивалска традиција, потенцираат организаторите.

фото:ЈОУ Културен и Информативен центар Битола / Јани Патче