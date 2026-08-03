Никогаш не треба да користите пластична фолија за овие три работи

Пластичната фолија, позната и како проѕирна фолија, често се користи за херметичко затворање на храната и покривање чинии со остатоци од храна. Сепак, постојат ситуации во кои е подобро да се користи соодветна алтернатива.

Како што знаете, пластиката не е секогаш најдобро решение и, кога сте во можност, треба да ја избегнувате.

Не користете ја на високи температури

Пластичната фолија може да издржи одредени ниски температури, но на високи температури може да се стопи. Затоа не се препорачува нејзина употреба во фритеза на топол воздух, тостер, рерна или на рингла.

Сепак, постојат рецепти во кои пластичната фолија се користи во рерна на ниска температура, односно околу 100 степени Целзиусови или пониска. Повеќето пластични фолии достапни на пазарот се топат на температури меѓу 100 и 120 степени, зависно од производителот.

Ако рецептот предвидува употреба на пластична фолија во рерна, потребно е да ја проверите ознаката на пакувањето и да користите само онаа која е означена како погодна за микробранова печка.

Во микробранова печка фолијата мора правилно да се постави

Пластичната фолија може да се користи во микробранова печка, но само доколку се почитуваат одредени правила.

Пред сè, треба да се користи фолија која е наменета за употреба во микробранова печка. Фолиите кои не се предвидени за оваа намена може да бидат почувствителни на високи температури и полесно да се стопат.

Важно е и пластичната фолија да не ја допира храната, особено храната со висока содржина на масти и масла. Таквата храна побрзо се загрева, што го зголемува ризикот од топење на фолијата.

Фолијата исто така треба да биде малку отворена за да може пареата да излегува. Заробената пареа може да ја стопи пластиката, па дури и да предизвика пукање на храната или садот во микробрановата печка.

Американското Министерство за земјоделство (USDA) наведува дека користењето пластична фолија во микробранова печка е безбедно доколку се користи фолија наменета за таа цел, меѓу храната и фолијата има растојание и еден агол од садот остане отворен за да може пареата да излегува.

За оние кои не сакаат да користат пластична фолија во микробранова печка, како алтернатива може да послужат капак наменет за микробранова печка или превртена чинија.

Пластичната фолија не е доволна за чување храна во замрзнувач

Пластичната фолија може да обезбеди херметичко затворање, поради што е корисна и за чување храна во замрзнувач. Сепак, самиот материјал е чувствителен на ниски температури.

Ако месото пред замрзнување се завитка само во пластична фолија, иако ќе биде херметички затворено, постои можност да претрпи оштетувања од замрзнувањето.

Затоа, за дополнителна заштита потребно е да се користи уште еден слој, како алуминиумска фолија или кеса за замрзнување со затворач.

извор:курир.мк

фото:Magnific