Драмата Ана Николиќ и Рале продолжува… Пејачката исфрлена од хотелската соба, а тој за неа ни да чуе: „Ќе ја тужам!“

Денес, српските медиуми наголемо пишуваат околу скандалот што наводно се случил помеѓу пејачката Ана Николиќ и нејзиниот избраник, композиторот Горан Ратковиќ Рале.

Според извештаите, по тајната венчавка, двојката отпатувала во Дубаи на одмор, но следела сериозна расправија. Рале наводно ги собрала сите пари и си заминал, додека таа останала сама во хотелската соба без никакви средства.

Пејачката, според изворите, не можела да ги покрие трошоците за престојот, поради што персоналот на хотелот морал да реагира. Влегле во собата и почнале да ги собираат нејзините работи.

Таа бурно реагирала на овој третман и тајно го снимила начинот на кој персоналот се однесувал кон неа.

– Ќе можеш од Египет! Ќе се вратиш во Египет многу, многу наскоро, верувај ми! Здраво, ова не е полициска станица, знаеш? Чекам полиција, не ја напуштам собата! Оди си! Чекам полиција. Ќе видиш. Така ми зборуваш? Дали си луд, а? Не сте нормални – Ана Николиќ ги искара вработените додека ги изнесуваа работите.

– Нема да можете да продолжите вака – рече еден од вработените додека ги вади нејзините работи за да ги изнесе надвор.

Ана им кажа на англиски дека одбива да плати и дека повикала полиција.

– Навистина сум исплашена, не можете да верувате. Не можете да повикате полиција, бидејќи јас ќе ги повикам. Дали сте сигурни дека сакате да го направите ова? – рече пејачката.

Сега Рале излезе и ја откри својата верзија на настаните, обидувајќи се да објасни што всушност се случило за време на инцидентот во луксузниот хотел.

– Сè платив преку мојата сметка. Ме чинеше малку повеќе од 30.000 евра. Ако парите се на мојата сметка, нека покаже потврда дека ми дала 500 евра. Ќе ја тужам, а вие повикајте ја како сведок, па нека потврди дека платила и да видиме каде се трагите. Од нејзината сметка плативме само за билети за бизнис класа за авионот, кои ги дуплирав поради доцнења на летовите, пред тепачката што ја имавме во септември – изјави Рале за Курир.рс

