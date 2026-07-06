Зошто луѓето денес поретко имаат интимни односи отколку пред 30 години?

Разни истражувања во последните години укажуваат дека и возрасните и помладите имаат се помалку интимни врски во споредба со периодот од пред триесет години!

Зошто е тоа така?

Социјалните мрежи, незаинтересираноста и се повеќе време поминато на телефони е една од причините, но тоа не е сосема точно, има и други причини кои укажуваат на се поголема отуѓеност во интимна смисла.

Едното истражување е спроведено од 2009 до 2019 година во Америка, а другото во Велика Британија; во текот на овие истражувања се собираа податоци за сексуални искуства повеќе од три децении. И не само тоа, студија во Германија покажа слични резултати.

Британскиот Natsal (Национално истражување за сексуално однесување и начин на живот) покажа колку значително е намален интересот за зајакнување на интимниот живот.

На пример, во 1991 година, испитаниците имале односи 5 пати месечно; Во 2001 година, тој падна на 4 пати месечно; Во 2012 година просечниот број бил 3 пати месечно.

Истражувачот на Нацал, Соазиг Клифтон, смета дека и други студии, надвор од Британија, покажуваат слични резултати и дека тоа е „меѓународен тренд“.

Од 2005 до 2020 година во Германија има пад на сексуалната активност, а причината е што луѓето се помалку живеат со партнерот.

Сепак, дури и кога двојката живее заедно, постои пад во интимноста. Во истражувањето се разликувале адолесценти и возрасни, но во двете групи бројките паднале.

Сепак, иако се претпоставува дека социјалните мрежи и игрите се главните причини, не може со сигурност да се знаат точните причини. Клифтон изјави за Science Focus дека теоретски е можно тоа да е причината и дека луѓето виртуелно се поврзуваат со други луѓе отколку со луѓе блиску до нив.

Од друга страна, постои и донекаде ослободувачка информација, а тоа е дека луѓето денес поотворено зборуваат за тоа што сакаат во сексуалните односи, што им се допаѓа и затоа се послободни да кажат дека немаат односи.

Друга важна работа е што анкетираните жени биле средовечни, кои се покажале дека се поуморни за сексуални односи и дека немале време толку многу да размислуваат за тоа.

Сепак, студијата спроведена за време на пандемијата покажа дека кај луѓето кои живееле со партнер, количината на сексуални односи останала иста како и пред затворањето, а падот на бројот на односите и незадоволството особено биле нагласени кај оние кои живееле одвоено.

извор:popara.mk

фото:freepik