Сè ставија на хартија – Сузана Манчиќ проговори за поделбата на имотот по свадбата на нејзината ќерка

Водителката Сузана Манчиќ разговараше за наследството и поделбата на имотот со грчкиот бизнисмен Симеон Отсомокос.

Постарата ќерка на Сузана, Теодора Куниќ, пред три дена се заветува на вечна љубов на генерал кој е 23 години постар од неа. Таа сигурно можеше да даде совети за љубовта, бидејќи пред нешто повеќе од една деценија ја пронајде засекогаш љубовта со богатиот Грк, Симеон Отсомокос.

Сузана сега зборуваше за наследството и имотот и откри како тие двајца се согласиле за сè.

– Јас имам имот, одличен за српски услови, тој за неговите грчки и повеќе. Сега, за да не дојде до тоа, и сигурно би имало некои сомнежи, несогласувања, што ќе се случи, како. Што сака оваа Србинка, нас да не казни. Го украде нашиот татко, ќе ни го украде и имотот. Реков, ајде, да го ставиме на хартија дека сè што е мое е мое, сè што е твое е мое (смеа) – рече Сузана Манчиќ и се расплака од смеа, а потоа додаде дека се шегува.

Таа ги спомена и своите наследници.

– Еден ден кога треба да го поделат имотот, нема кавга, нема крв поради кавгата… – рече Манчич во емисијата „Поподне на Уни“. Патем, сопругот на Сузана, Симеон Окомокос, не е на фотографиите од свадбата на Теодора.

