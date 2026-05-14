Сале Тропико најави брак, а поранешната порача: „Осудени сте да раскинете…“

Пејачката Јована Пајиќ отворено проговори за љубовта, бракот и врските, признавајќи дека повеќе нема желба повторно да стапне на „лудиот камен“.

По разводот од Александар Цветковиќ попознат како Сале Тропико, со кого има две ќерки, Јована, за разлика од нејзиниот поранешен кој рече дека е подготвен за втор брак, вели дека денес го гледа бракот сосема поинаку.

– Ги немам тие амбиции. Мислам дека е застарен во смисла дека ми гарантира каква било долговечност. Мислам дека е застарено во смисла дека ми гарантира каков било вид долговечност. Мислам дека добрата врска со некого може да трае цел живот, без нужно да биде врзана за брак. Имам две ќерки кои се возрасни и кои ми се доволни во животот, немам амбиции да имам повеќе деца. Дефинитивно никогаш повеќе нема да се мажам – рече пејачката.

Потоа Јована искрено зборуваше за тоа колку ужива во мирот што го има во својот живот денес, но и како врските се менуваат со текот на времето.

– За мене, тоа е мир. Кога ќе се вратам дома, нема прашања за тоа каде си била, зошто си така облечена, што си правела, зошто се дружиш со овој тип… Едноставно кажано, на почетокот сите сме прекрасни и одлични и сакаме да се импресионираме еден со друг и да се заљубиме, па дури и најлошите работи ни се убави – објасни таа.

Како што вели таа, вистинските проблеми се јавуваат кога партнерите со текот на времето престануваат да се развиваат во иста насока.

– И неговите чорапи смрдат и ќе се врати дома, ќе се вдлабне на каучот и ќе смени канали и нема да разбере. Додека кога не се развивате во иста насока и не сте партнер, сте осудени на раскинување – искрено заклучи Јована во емисијата „Ако зборувам“.

