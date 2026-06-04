Домашно темно чоколадо со стевиа: Десерт без шеќер и глутен што можете да го направите за 10 минути

Здрава алтернатива на чоколадото од продавница – без додаден шеќер, без глутен и со природен засладувач кој нема да ја наруши вашата исхрана.

Ако го сакате чоколадото, но избегнувате шеќер и глутен, овој рецепт би можел да стане вашиот нов омилен. Домашното темно чоколадо со стевиа се прави брзо, со едноставни состојки, а резултатот е интензивен вкус, полн со какао и без грижа на совеста.

За разлика од купените сорти кои често содржат адитиви, рафиниран шеќер и палмино масло, оваа верзија е направена со чист какао во прав, здрави растителни масти и природен засладувач – стевиа. Покрај тоа, е целосно веганска и погодна за луѓе кои избегнуваат глутен или следат специфични диети.

Состојки:

100 г кокосово масло

60 г незасладено какао во прав

1–2 лажички стевиа (по вкус, во прав или течна форма)

1 лажичка екстракт од ванила (по желба)

малку сол

по желба: сечкани бадеми, лешници или суво овошје без шеќер

Подготовка:

Во мал сад, растопете го кокосовото масло на многу тивок оган додека не стане целосно течно. Важно е да не се прегрее, бидејќи така се зачувуваат неговите хранливи својства и неутрален вкус. Откако маслото ќе се стопи, тргнете го од оган и додадете го какаото во прав. Мешајте енергично додека не добиете мазна и рамномерна смеса без грутки. Во овој момент, додадете стевиа, ванила и прстофат сол, што дополнително ќе го подобри аромата на чоколадото. По желба, можете да измешате сечкани јаткасти плодови или суво овошје во смесата, што ќе даде дополнителна текстура и хранлива вредност. Потоа истурете ја смесата во силиконски калапи или мал плех обложен со хартија за печење. Израмнете ја површината и ставете ја во фрижидер најмалку 1-2 часа, додека чоколадото целосно не се стегне.

По ладењето, извадете го чоколадото од калапот и исечете го на коцки. Чувајте го во фрижидер во затворен сад, бидејќи лесно омекнува на собна температура поради кокосовото масло.

Ова домашно темно чоколадо е идеално како лесен десерт, ужина со кафе или здрава алтернатива кога сакате нешто благо без додаден шеќер. Токму во неговата едноставност е скриен неговиот најголем квалитет – чисти состојки и полн, интензивен вкус на какао.

извор:попара.мк

фото:Freepik