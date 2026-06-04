Терапевт открива што е најосновното нешто што жените го сакаат од својот маж

Момци, знаете како на почетокот на врската, постои магично чувство помеѓу вас и вашата дама? Се чувствувате толку блиски еден со друг, а страста е секогаш во воздухот.

И таа е навистина заљубена во вас – и неформалната интеракција лесно се претвора во интимност (и вие двајцата завршувате во кревет). Четири или пет години подоцна, и сега вашата партнерка – можеби вашата сопруга – се чини дека е многу помалку заинтересирана за тоа.

Вие сте помалку физички интимни, а интимноста не е толку голема кога сте вие. Можеби таа изгледа помалку присутна или ангажирана отколку што би сакале, или можеби се жали дека не знаете како да ја возбудите.

Многу мажи не разбираат што нивната партнерка мисли со ова.

Кога рутината ја презема вашата врска, многу мажи почнуваат да ѝ даваат на својата партнерка помалку љубов, резервирајќи ја за кога сакаат да бидат интимни. Овие мажи го гледаат допирањето, бакнувањето или гушкањето како предигра и стануваат многу помалку физички затоа што (погрешно) веруваат дека предиграта започнува само кога има намера да се биде физички интимен. Со други зборови, мажите имаат краток период од предигра до интимност!

Но, за многу жени, тоа е различно. Жените се посклони да бидат интимни кога чувствуваат постојана наклонетост од својот маж – но наклонетоста што мажите ја сметаат за „предигра“ не секогаш води до интимност. Помислете на тој момент во кујната кога поминувате еден покрај друг и ја ставате раката на нејзиниот грб, или кога ја изненадувате со брз бакнеж во вратот.

Како реагира таа на тие моменти на директна наклонетост, за разлика од кога вие го правите истото намерно барајќи интимност? Тоа е секојдневното страсно внимание што ѝ покажува дека сте заинтересирани за неа цело време, а не само кога имате план (без разлика колку е забавен тој план).

Мислите дека жените се помалку заинтересирани за интимност од мажите? Размислете повторно.

Но, за жените, „предиграта“ се случува цела недела. Тие се чувствуваат пострасно кога постојано чувствуваат љубов и наклонетост. Затоа, момци, третирајте ја вашата партнерка како привлечна жена каква што е, секој ден, и тоа не мора секогаш да води до интимност. Ако можете да го правите ова постојано (и искрено), таа ќе се чувствува убаво, посакувано и емоционално поврзано – и интимно кажано, тоа е многу добро за вас, пишува „Your Tango“.

извор:попара.мк

фото:Freepik